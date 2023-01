Ile Maurice: Arrivées touristiques - Maurice a accueilli 997 290 visiteurs de janvier à décembre

À combien s'élèvent les arrivées touristiques pour décembre ? La barre du million de touristes a-t-elle été franchie en 2022 ? Selon les chiffres publiés par Statistics Mauritius hier, 997 290 touristes ont débarqué à Maurice de janvier à décembre, soit 2 710 en moins que la barre symbolique tant espérée. Pour le mois de décembre, ils étaient au nombre de 134 730 contre 49 964 pour le mois correspondant en 2021, après la levée du confinement post-Covid-19 et la réouverture des frontières. La durée de séjour est de 11,4 nuitées en décembre 2022 contre 14 pour la même période en 2021. Elle a aussi baissé sur l'année, avec 14,7 nuitées de janvier à décembre 2021, contre 11,8 en 2022.

Le 15 décembre, Steven Obeegadoo, ministre du Tourisme, avait affirmé en conférence de presse, que pour le mois de décembre, 100 000 touristes étaient attendus. "Si nous ajoutons ces chiffres, nous franchirons certainement la barre des 950 000 visiteurs pour l'année 2022." Déjà, il avait concédé que l'objectif d'atteindre le million de touristes ne pourra être réalisé. Mais il s'était réjoui néanmoins que Maurice s'en soit rapproché. "Pour 2022, la priorité était de récupérer, cela a réussi. Mais l'année prochaine, cela va au-delà de ça. La clé du succès repose sur un partenariat public-privé. Nous travaillons sur un plan 2023-24."

Qu'en pensent les opérateurs ? "Comme j'avais prédit à chaque fois, les objectifs fixés par le gouvernement n'ont pas été atteints. Pour moi, c'était couru d'avance parce qu'il ne s'était pas donné les moyens de ses objectifs, encore moins des gens qualifiés pour y arriver. Il a échoué pour la 3e fois consécutive dans ses prévisions malgré nos conseils gratuits. Attendons voir les 1,4 million prévus. 2023 sera plus difficile car ils n'ont pas les compétences voulues et ils passent à côté de l'essentiel et de l'élémentaire. Rs 400 millions à Liverpool pour une pub que personne ne voit. Rebranding de la destination mis au frigo. One Mauritius était une farce dès son lancement. Le plan de relance avec kitesurf et golf était voué à l'échec comme prévu. Mais ils n'écoutent jamais et continuent dans l'amateurisme. En attendant nos concurrents prennent le grand large. Dommage pour le pays", analyse Sen Ramsamy, directeur général de Tourism Business Intelligence. Pour lui, il est nécessaire de mesurer la performance touristique de Maurice en devises étrangères plutôt qu'en termes de volume d'arrivées. Si Statistics Mauritius chiffre les revenus à Rs 15,2 milliards en 2021, rien n'est mentionné pour 2022.

Ajay Jhurry, président de l'Association of Tour Operators, estime lui que les chiffres sont en progression. "Nous devons être très prudents pour que nos compétiteurs ne creusent davantage l'écart avec nous. Nous devons essayer de rattraper ce retard." En effet, Maurice est devancé par les Seychelles et les Maldives. 1,6 million de visiteurs ont visité cet archipel de janvier au 20 décembre 2022.