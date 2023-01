Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Le dévouement au travail en 2023

Le président de la chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba, a souhaité le 12 janvier, au cours de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, que l'année 2023 soit placée sous le signe " du dévouement, du travail ingénieux et laborieux accompli hors des sentiers battus, loin de la routine paralysante ".

" C'est un challenge. Je convie chacune et chacun d'entre nous, élus comme cadres nommés, à s'occuper de cet objectif. Aussi, tout au long des heures si belles que nous passerons ensemble cette année, tel est mon plus ardent souhait, devrions nous garder à l'esprit ce que le président de la République ne cesse de stigmatiser, à savoir le cycle pernicieux de la construction-destruction-reconstruction ", a rappelé le président de l'Assemblée nationale.

Selon lui, les solutions aux différents défis soulevés par le premier secrétaire, Fernand Sabaye, dans son discours bilan, se trouvent dans le lancement effectif et la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale. " C'est un travail ardu que nous devons commencer, sans tergiverser, cette année. En effet, les conditions sont maintenant réunies pour que notre chambre dispose désormais d'un important outil d'aide aux reformes et à la modernisation, ainsi qu'à la décision ", a-t-il annoncé.

Les réformes doivent être menées, a-t-il insisté, sans flétrir l'âme de l'institution, en veillant à l'équilibre des devoirs et missions des uns et des autres, dans le strict respect de son règlement intérieur. Isidore Mvouba a également souligné que le renforcement des capacités des députés et du personnel sur des thématiques de l'heure est un levier important de nature à améliorer leur efficacité et leur efficience.

" A cela, il faut ajouter, au titre des préoccupations majeures de notre chambre, l'opérationnalité de la chaîne parlementaire, qui est un outil indispensable pour une communication de qualité. Raffermir davantage les liens avec les parlements amis passe, naturellement, vous le savez tous, par une coopération parlementaire agissante. C'est ainsi que j'invite à plus de créativité et d'ingéniosité aussi bien les commissions permanentes, les unions interparlementaires que les groupes d'amitié ", a-t-il exhorté, se félicitant des relations de grande fraternité qui existent entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Le premier secrétaire de l'Assemblée nationale a, de son côté, rappelé que cette cérémonie est une occasion de porter un regard rétrospectif sur l'année afin de tirer des leçons et de fixer des objectifs pour l'avenir. En effet, Fernand Sabaye a rappelé les principaux problèmes liés aux conditions de travail des agents de la chambre basse du Parlement. Il s'agit notamment de la vétusté du parc automobile ; l'insuffisance du mobilier et de l'équipement informatique ; la non-régularisation des effets financiers des agents promus à des grades supérieurs ; le sous-équipement de l'antenne médicale ; le défaut de formation et de recyclage du personnel.

" Nous espérons qu'au cours de cette nouvelle année, avec votre indéfectible leadership, le bureau de l'Assemblée nationale qui est à pied d'œuvre parviendra à créer les conditions idoines en vue de relever, sans faille, les défis de notre chambre ", a-t-il souligné.