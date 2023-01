Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Des partenariats envisagés entre la France et le Congo

En séjour de travail en France, le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a échangé avec plusieurs autorités françaises sur les modèles de décentralisation, l'amélioration de la gouvernance des collectivités locales et les possibilités d'établir des partenariats.

De Paris à Nevers en passant par Lyon et Charly, le ministre congolais a parcouru les différentes villes françaises pour, entre autres, inviter ses potentiels partenaires au Forum sur la décentralisation et le développement local, prévu en février prochain à Brazzaville. Les assises seront organisées avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l'Agence française de développement (AFD).

Juste Désiré Mondelé a, en effet, été reçu à l'hôtel de ville de Charly, dans le département de Rhône, par le maire Olivier Araujo, en présence du député honoraire, Michel Perrot. L'entretien a porté sur la vie de la décentralisation et du développement local en vue de l'établissement des partenariats. " Le Congo occupe une position stratégique en Afrique centrale, et nous voulons l'accompagner dans son développement. Vous pouvez ici compter sur vos amis ", a rassuré Michel Terrot.

Olivier Araujo, dont la ville a un projet de jumelage avec la communauté urbaine de Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, a honoré symboliquement le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local de la médaille de la ville de Charly. " Nous sommes réunis autour d'une idée commune, celle d'approfondir la coopération décentralisée entre la France et le Congo, et plus spécifiquement pour Charly et la communauté urbaine de Mouyondzi. C'est une coopération de réciprocité que nous souhaitons construire avec vous ", a-t-il déclaré.

Une marque de distinction qui n'a pas laissé indifférent Juste Désiré Mondelé. " Merci à vous, c'est une surprise pour moi et j'ai compris que l'aventure de Mouyondzi était prévue, et que la ville de Charly était ouverte à d'autres projets dans le cadre de la coopération décentralisée ", a-t-il déclaré.

Des assurances sur le forum de Brazzaville

Le ministre a également échangé avec le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver. " Nous avons largement échangé sur le rôle des départements, des régions... En France, les collectivités sont aujourd'hui puissantes avec une certaine identité. Ce modèle français permet à la fois d'avoir une identité nationale, une vraie cohésion du territoire tout en ayant ce rôle de décentralisation au plus proche de la population parce que nous sommes intimement convaincus que tout doit partir de la base, de la population pour remonter vers le sommet de l'Etat ", a expliqué Pierre Oliver.

Avec le maire de Grand-Couronne, Julie Le sage, il a été question des jumelages thématiques entre les établissements scolaires de cette ville et ceux des communes congolaises. Juste Désiré Mondelé était aussi chez le président du Conseil départemental du Rhône, Christophe Guilloteau. " Avec monsieur le ministre, nous avons parlé des projets, de la vision du pays sur la décentralisation. Il nous a parlé de son projet, le forum qui aura lieu à Brazzaville, s'il le souhaite, je viendrai avec beaucoup de plaisir chez vous pour parler de ma vision, de ce qui est la France dans sa décentralisation qui est une décentralisation en perpétuel mouvement. J'ai été moi-même parlementaire pendant longtemps et nous avons beaucoup travaillé ", a-t-il promis.

L'éventualité d'une coopération décentralisée avec la commune de Kintelé a été abordée avec le maire de Nevers, Denis Thuriot. " Nevers est jumelée avec Hammamet en Tunisie, pour le reste, nous avons près de treize jumelages dans le monde entier mais pas avec l'Afrique centrale. Nous pourrons concrétiser le projet de jumelage avec la ville de Kintélé qui semble assez similaire à Nevers et des enjeux qui pourraient être traditionnels d'échanges au niveau sportif, au niveau culturel. Cela pourrait aussi passer par l'enseignement supérieur parce que Nevers a fait l'une de ses priorités de devenir une ville universitaire de proximité ", a-t-il laissé entendre.

Juste Désiré Mondelé a eu, enfin, un entretien avec le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Bruno Fuschs. Le député, membre de la commission affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, a rappelé à son interlocuteur la nécessité d'impliquer les citoyens au niveau de leur territoire sur les questions d'éducation, d'infrastructures et de santé notamment. " Cette étape de décentralisation, je pense que nous pouvons la mener ensemble. Le ministre a prévu un certain nombre de rencontres, de jumelages également, mais aussi un forum très intéressant en février à Brazzaville. Je crois que c'est un moment important du lancement de cette démarche ", a-t-il conclu.