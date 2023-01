Congo-Brazzaville: Zao en voie d'être immortalisé par des artistes musiciens congolais

Dans le cadre du projet "Célébrons nos légendes de leur vivant", la première édition, consacrée à l'artiste Casimir Zao, réunira à l'espace Zola, le 25 mars prochain, plusieurs artistes musiciens.

Le concert réunira des artistes musiciens tels Young Ace Waye, Onka, Aristote Mokoko, Fredo le musiquier, la pie d'or, Dalie Dandala, Jada Chief, Nestalia Forest,etc. La grande partie des revenus de ce concert sera remise à l'artiste Zao pour sa prise en charge médicale. Cette grande figure et icône de la musique congolaise et africaine, a dit le comité d'organisation, a œuvré tout au long de sa carrière pour le rayonnement de la musique. Ainsi, de son vivant, il mérite une attention particulière de tous les musiciens congolais. Rendre hommage à Zao, c'est reconnaître sa valeur, son engagement, son influence sur la jeune génération des artistes congolais.

" Je crois que c'est une très bonne initiative parce que Zao est l'un des grands artistes qui s'est battu et qui se bat pour le développement de la musique congolaise. En cette période où il traverse des moments difficiles de sa vie, il a plus que jamais besoin d'un soutien moral et financier. Vous savez comment c'est difficile au Congo de trouver des partenaires ou des sponsors pour accompagner souvent les artistes.

Il est une évidence que tout bon Congolais amoureux de la musique en général se souvienne que depuis plus d'une vingtaine d'années, Zao a porté haut la culture congolaise par sa musique unique. Nous avons pensé qu'il faut l'immortaliser de son vivant, que son histoire soit scellée dans les annales car son existence est aujourd'hui une des expressions musicales les plus fortes au Congo et d'Afrique francophone ", a expliqué Adonis Gerald K, responsable de programme et communication du Centre culturel Zola

Par ce concert hommage, les organisateurs entendent non seulement en faire un cadre de consolidation de la cohésion sociale, du vivre-ensemble, un carrefour de rencontres, de brassage, de solidarité culturelle durable, mais aussi une invitation aux autorités publiques, aux mécènes qu'ils aient une attention et un regard différent pour ces icônes de la musique congolaise qui, durant toute leur vie, ont porté haut cette musique hors des frontières.

Véritable trait d'union entre la musique d'aujourd'hui et celle d'hier, Zao rappelle avec mélancolie les légendes ou les immortels airs d'un grand kalle Jeff, voir les tubes culte des Bantous de la capitale, l'Orchestre baobab du Sénégal ou du grand Sekouba Bambino. Avant tout, c'est l'humour qui caractérise son style. Mais plus qu'un simple amuseur, Zao est un révélateur des maux et des problèmes de son continent qui, par le biais de l'ironie, fait passer des messages politisés et profondément ancrés dans son époque.

Casimir Zoba dit Zao a remporté dès ses débuts le prix ACCP pour son titre "Sorcier ensorcelé" qui lui a ouvert les portes pour un parcours musical exemplaire, avec des chansons telles "Ancien combattant", "Soulard", "Moustique" et bien d'autres. En 2017, lors de la célébration de la Journée de la République, il est élevé au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.