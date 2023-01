Congo-Brazzaville: Pool - Un projet d'agroforesterie de 15000 hectares à Kinkala

La ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a lancé le 12 janvier à Kinkala, chef lieu du département du Pool, le volet agroforesterie du Projet de développement intégré des chaînes des valeurs agricoles au Congo (Prodivac). Trois départements, le Pool, la Bouenza et les Plateaux vont bénéficier des plantations à fort potentiel économique.

Le projet d'agroforesterie communautaire est financé à hauteur de 8 millions de dollars (5 milliards FCFA), grâce à des fonds additionnels accordés par le Programme d'investissement pour la forêt et le Fonds stratégique pour le climat. La gestion des financements alloués est confiée à la Banque africaine de développement(BAD), a indiqué son représentant résident au Congo, Antoine Marie Sié-Tioye.

Au total, 15 000 ha de terrains vont être aménagés au cours des prochains mois, soit 500 ha pour principalement les filières cacao et de la noix de cajou, 4500 ha de forêts pour le bois énergie et 10000 ha de terres individuelles pour le développement des cultures vivrières comme le maïs, la banane et le manioc. Des filières porteuses aussi cultivées dans le Pool, a commenté Emma Berthe Bassinga, la secrétaire de ce département qui s'est réjouie du choix porté sur lui parmi les localités bénéficiaires du projet.

En effet, les techniciens mandatés, notamment ceux du Programme national d'afforestation et de reboisement vont former une trentaine de pépiniéristes et aider les communautés locales dans la réalisation des plantations pilotes d'agroforesterie d'anacarde et de cacao sur des terres étatiques de 500 ha dans la zone de Malolo. Les communautés locales bénéficieront aussi d'un accompagnement dans le choix des espèces forestières et des terrains compris dans la réalisation des plantations forestières destinées au bois énergie.

Concernant les activités agricoles, les communautés ciblées vont bénéficier des appuis techniques en matière de numérisation des terres agricoles à valoriser, de suivi des travaux d'agroforesterie pour garantir le développement des filières, par exemple du Cacao en savane. Il est également prévu un encadrement en faveur des petits producteurs de manioc et maïs sur les terres individuelles ou familiales.

Faciliter l'accès à des terres sécurisées

Ce projet agro-forestier se propose, d'après le coordonnateur adjoint du Prodivac, Marcel Dieudonné Nzemba, de faciliter l'accès aux terres sécurisées pour les producteurs locaux et ainsi de renforcer les capacités techniques et organisationnelles des groupements communautaires à travers la mise en place de réseau d'animateurs ; d'organiser des voyages d'échange d'expériences ; de fournir des équipements de pépinières et de mettre en œuvre un mécanisme de paiement pour les services avec un financement durable de l'agroforesterie au Congo.

Mais l'unité de coordination du projet agroforesterie communautaire doit donc relever le défi lié au respect de délai et favoriser l'accès aux engins mécaniques pour les producteurs agricoles. " La promotion de l'agroforesterie communautaire constitue un véritable défi à relever dans un contexte de changement climatique qui interpelle sur la nécessité de concilier l'économie, le social et l'environnement. Elle contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la diversification économique de notre pays ", a signifié la ministre Rosalie Matondo.

Retenons que cette nouvelle initiative constitue la sous-composante 2.2 du Prodivac, qui est un projet du gouvernement financé à hauteur 48 milliards FCFA par la BAD. L'objectif global du Prodvac est de promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement intégré des chaînes de valeurs agro-alimentaires au Congo.