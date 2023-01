Congo-Brazzaville: Ange J. Loumeto - " J'invite le Congolais à acheter la bonne santé "

interview

Ange Jessica Loumeto, promotrice de Bio tropic santé, une entreprise se fondant sur l'objectif de développement durable 3 sur la santé et le bien-être, a mis sur le marché des produits tirés des plantes naturelles, à savoir la papaye, le curcuma et le gingembre. Dans l'entretien qu'elle a accordé à notre rédaction, elle parle de ses débuts et invite les Congolais à prendre soin de leur santé en consommant davantage les produits bio.

Pourquoi avez-vous axé votre travail dans ce secteur ?

Cela découle d'une expérience personnelle, parce que j'étais victime de ce qu'on appelle un "Burn out", c'est-à-dire un surmenage accompagné d'une dépression, puisque cela faisait neuf ans que je travaillais dans les télécommunications. J'étais alors obligée d'arrêter d'exercer. Seulement jusque-là, la médecine moderne ne trouvait pas de solution à ma maladie ; je devais prendre des médicaments à vie ou changer de mode de vie.

C'est comme cela que j'ai découvert la naturopathie. Après donc plusieurs formations, j'ai fabriqué un jus qui, à la base, n'était pas destiné à la commercialisation, mais pour moi-même. Vu que je ne pouvais pas reprendre le travail normalement, j'ai mis en place ma potion magique qui s'appelle "Elim" qui m'a boostée et a fait du bien à mon entourage. Finalement, c'est de bouche à oreille que j'ai fini par le commercialiser.

Comment avez-vous pu le mettre sur le marché ?

Cela dépend de quel aspect. A propos de la clientèle, je dirai que nous avons la chance d'avoir des fidèles. La plupart des clients qui nous découvrent restent. Ils reviennent nous dire ce que ces produits leur ont apporté comme guérison à leurs maladies. Vu que nous ne faisons pas aussi la communication de masse, le nombre de personnes que nous touchons est très limité.

Certes, ce n'est pas encore comme nous le voulons mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous venons de signer un contrat avec Total, actuelle TotalEnergie qui nous permet de placer nos produits dans les stations de Brazzaville et de Pointe-Noire. Les semaines à venir, nous nous installerons sur l'étendue du territoire national. De là, je crois que cela prendra une grande envergure.

Comment est arrivé ce partenariat entre vous et cette compagnie française ?

Je suis allée les voir, leur proposant alors des jus qu'ils ont dégustés. Par la suite, iIs ont mené un enquête pour connaître ce que nous faisons et comment nous sommes installés. Suite à cela, nous avons eu, en 2021, un test de trois mois dans six stations de Brazzaville qui s'est bien passé. Après une année d'ajustement qu'il fallait faire, c'est le 1er décembre dernier que nous avons signé le contrat.

Vous avez organisé récemment un concours auquel vous invitiez les Congolais à participer, suite à un protocole que vous avez mis en place relayé par sur les réseaux sociaux. L'objectif visé a-t-il été atteint ?

Pas à 100% mais en partie. Effectivement, nous avons eu beaucoup de participants qui n'ont pas voulu s'afficher sur les réseaux sociaux. Ils ont acheté des produits, mais n'ont pas fait de photos et publié sur les réseaux sociaux. En termes de vente, c'était une réussite. Je remercie en passant tous les collègues, amis et connaissances qui ont participé. En retour, nous avons des commandes qui ont suivi leur passage. Mais nous n'avons pas eu la visibilité que nous voulions.

Qu'est-ce qu'on attend pour cette nouvelle année ?

Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. Que le contrat que nous venons de signer avec TotalEnergie soit un tremplin pour aller beaucoup plus loin. Nous tenons aussi à nous implanter sur l'étendue du territoire national et attaquer des nouveaux horizons comme les restaurants, les super marchés. Aujourd'hui, nous achetons tous des produits qui nous rendent malades.

J'invite le Congolais lambda à acheter la bonne santé à travers nos jus. Pour terminer, nous profitons pour souhaiter les meilleurs vœux de Nouvel An à tous ceux qui vont nous lire, et nous les invitons à prendre soin de leur santé. Nous utilisons des produits naturels que sont l'ananas, le gingembre, le curcuma et la papaye dans la fabrication de nos jus aux vertus thérapeutiques. Autre chose, nous prenons le soin d'étudier les vertus de ces plantes pour faire des mélanges optimaux qui feront du bien à notre organisme.