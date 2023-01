Congo-Brazzaville: Le ministre algérien des Affaires étrangères reçu à Brazzaville

Le président Denis Sassou N'Guesso a reçu, le 11 janvier à Brazzaville, le ministre d'Etat algérien en charge des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qui lui a transmis un message de son homologue, Abdelmadjid Tebboune.

" Chacun connaît les qualités du président Denis Sassou N'Guesso, sa grande expérience des relations internationales, des médiations africaines. Il a présidé à deux reprises notre organisation continentale. Il a, certainement, de ce point de vue-là, beaucoup apporté à notre continent ", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne à l'issue de l'audience.

" Nous espérons qu'à l'occasion du prochain sommet de l'Union africaine, les présidents algérien et congolais pourront offrir à l'Afrique une grande part de mobilisation optimale dont nous avons besoin dans le contexte international menaçant et exigeant d'aujourd'hui et de demain ", a-t-il ajouté.

Le ministre d'Etat algérien en charge des Affaires étrangères a saisi l'occasion pour évoquer avec le chef de l'Etat congolais les questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent africain.

" Nous avons échangé sur un certain nombre de foyers de tensions et de conflits, le climat général des relations interafricaines, le renforcement de l'action africaine commune, le rehaussement de l'efficacité de l'architecture africaine de paix et de sécurité en ce qui concerne la prévention, la détection de conflits ", a-t-il expliqué.

Pour lui, en effet, les efforts devraient être déployés de manière particulière aux fins de trouver des solutions africaines aux conflits qui touchent l'Afrique.