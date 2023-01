Ethiopie: La France et l'Allemagne soutiennent le retour de la paix au Tigré

Les cheffes de la diplomatie française et allemande ont entamé, le 12 janvier, une visite à Addis-Abeba pour soutenir la paix au Tigré, plus de deux mois après l'accord qui a mis fin au conflit dans cette région du nord de l' Ethiopie.

Au cours de leur visite de deux jours, Catherine Colonna et Annalena Baerbock rencontreront le Premier ministre éthiopien, les ministres des Affaires étrangères et de la Justice, ainsi que des représentants de l'Union africaine et des défenseurs des droits humains. Cette visite survient juste après que les rebelles du Tigré ont commencé à rendre leurs armes lourdes.

Les deux diplomates ont également prévu de visiter un centre de distribution du Programme alimentaire mondial pour constater la mise en œuvre d'un don ukrainien de 50 000 tonnes de blé à l'Ethiopie et la Somalie, dont Paris et Berlin ont financé l'acheminement à hauteur de 14 millions d'euros chacun.

Après deux ans d'une guerre fratricide qui a déplacé plus de deux millions d'Ethiopiens et plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine, l'objectif de Paris et Berlin est " de soutenir le processus de paix ", a déclaré Catherine Colonna.

Après l'accord de paix, l'acheminement de l'aide humanitaire a repris progressivement et les services de base (électricité, banque, transport... ) sont lentement restaurés. Mais des habitants et des travailleurs humanitaires de diverses parties du Tigré ont affirmé récemment à l'AFP que les pillages et les persécutions se poursuivaient dans la région.