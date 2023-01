Sénégal: Mané apte contre le PSG - La réponse de Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann, entraîneur bavarois, a donné des bonnes nouvelles de Sadio Mané, ce jeudi en conférence de presse. L'attaquant sénégalais a manqué la dernière Coupe du monde avec sa sélection après s'être blessé au genou droit le 8 novembre dernier lors de la rencontre face au Werder Brême.

Dans un petit mois, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des champions avec un huitième de finale choc à venir contre le Bayern Munich. Privé de Manuel Neuer out jusqu'à la fin de la saison, le champion d'Allemagne en titre devrait pouvoir compter sur sa star Sadio Mané et cela peut tout changer. Présent devant la presse, le coach du Bayern Munich Julian Nagelsmann s'est exprimé concernant la possibilité de voir son joueur affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le Sénégalais est en phase de reprise et il est susceptible de pouvoir être fin prêt pour le choc européen contre les partenaires de Kylian Mbappé.

" C'est un joueur important, c'est pourquoi nous l'avons recruté. Si tout se passe idéalement, il pourrait jouer contre Paris, mais il faudrait que tout se passe très, très bien. Il y a encore un petit risque. Nous allons voir quel est le processus actuel de récupération. Il a couru à 70 % hier (mercredi). Il est déjà plus rapide que ce que nous attendions. Mais je ne donnerai pas de prévisions exactes car je ne suis pas non plus en mesure de le faire. Nous devrons voir comment il réagit à une charge de travail de 100 %. Nous verrons alors. Il y a une petite chance pour qu'il puisse jouer le match aller contre Paris mais, dans ma tête, je n'ai pas encore prévu de le faire jouer ce match. Simplement pour ne pas lui mettre la pression, comme je le fais toujours avec les joueurs blessés. Mais il est assurément sur la bonne voie. " a déclaré le technicien allemand du Bayern Munich qui fera tout pour remettre sur pied et le plus rapidement possible sa star. Mané a été blessé au genou avant de subir une opération en novembre dernier.