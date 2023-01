Afrique de l'Ouest: Bourse - Forte hausse de l'indice BRVM Prestige ce 12 janvier 2023

L'indice BRVM Prestige qui est l'indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige, de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières a enregistré une forte hausse de 1,27% au terme de la journée de cotation de ce jeudi 12 janvier 2023.

Cet indice voit ainsi son nombre de points passer de 97,70 la veille à 98,94 points ce 12 janvier.

Les autres indices sont aussi en progression. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) gagne ainsi 0,93% à 198,88 contre 197,05 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a clôturé en hausse de 0,74% à 97,19 points contre 96,48 points la veille.

La tendance baissière du marché des actions s'est enfin estompée. La capitalisation de ce marché a augmenté de 68,06 milliards, s'établissant à 7398,699 milliards de FCFA contre 7330,639 milliards de FCFA le 11 janvier 2023.

De son côté, la capitalisation du marché obligataire est restée stationnaire à 8853,327 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions a fortement baissé, passant de 604,637 millions de FCFA la veille à 164,634 millions de FCFA ce jeudi 12 janvier 2023.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ONATEL Burkina Faso (plus 6,08% à 3 400 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,94% à 5 350 FCFA), BOA Bénin (plus 5,65% à 5 800 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 2,89% à 1 425 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 2,63% à 1 950 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 865 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,04% à 2 255 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,18% à 3 195 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,89% à 780 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 1,89% à 5 200 FCFA).