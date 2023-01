Tunisie: High-tech - 9 jeunes femmes porteuses de projets innovants pitchent devant des bailleurs de fonds et acteurs de l'écosystème entrepreneurial

SFAX/Tunisie — Neuf (9) jeunes femmes porteuses d'idées de projets technologiques innovants, inscrites aux Programme d'accompagnement de Start-up "DEEPTECH WOMEN" ont pitché, jeudi au Centre de Recherche en Numérique de Sfax (CRNS) (l'une des composantes de la Technopôle de Sfax) pour promouvoir et défendre leurs projets devant une pléiade d'investisseurs, de bailleurs de fonds, d'accélérateurs et d'acteurs divers de l'écosystème entrepreneurial.

La séance de démonstration s'est déroulée, dans le cadre d'une manifestation baptisée "Démo Day" qui se veut un couronnement d'une période d'incubation des femmes entrepreneures au sein de l'Incubateur CoStart pendant laquelle elles ont bénéficié d'un coaching les aidant à élaborer leurs Business Models (modèles d'affaires) et leurs Business Plans (plans d'affaires) ainsi que leur PITCH DECK (Présentation de Pitch) .

Le "Démo Day" s'insère dans le cadre de la 1ère cohorte (formation de groupe), qui avait eu lieu du 05 Mars au 30 Décembre 2022, et qui avait commencé par une série de roadshows menés dans 12 régions à savoir Monastir, Sousse, Mahdia, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Sfax, Gabes, Gafsa, Médenine, Tozeur et Kébili.

Pendant cette cohorte, 74 candidates ont été inscrites avec des idées innovantes en DEEPTECH dans plusieurs domaines porteurs, 12 femmes entrepreneures d'entre-elles ont été accompagnées pendant 6 mois de l'idée jusqu'à l'élaboration de leur plans et modèles d'affaires.

Première édition spéciale 100% féminine et 6ème cohorte organisée par CoStart, Deeptech Women est un programme d'incubation destiné aux projets entrepreneuriaux lancés par des femmes porteuses de projets dans les divers domaines High-tech.

Les créneaux des 9 projets présentés se rapportent, en effet, aux domaines de la Healthtech (santé), Agritech (agriculture), EdTech (Education, emploi), Biotech, Industrie 4.0 et Robotique.

Ouvrant les travaux de la Directrice Générale de la Technopôle de Sfax Lobna Miladi, a fait savoir que le programme "DEEPTECH WOMEN " est l'un des projets qui contribuent à améliorer et booster les activités de la technopole qui fait partie d'une chaine de 12 technopoles à travers le pays, et à consolider sa vocation de technopôle spécialisée dans la technologie de l'information et du multimédia.

La technopôle de Sfax est composée, faut-il le rappeler, d'un centre de recherche en numérique, un campus universitaire, une pépinière d'entreprises, un incubateur technologique (CoStart), un hôtel d'entreprises (pour la location) et un Business Park s'étendant sur 17 hectares aménagés et destinés a la vente pour le développement des entreprises.

Pour sa part, Salma Baghdadi, Directrice de l'écosystème des start-up à Smart Capital (société de gestion ayant pour mission l'accélération de l'innovation des startups et des PME innovantes à travers l'investissement) qui est l'un des partenaires de CoStart dans l'encadrement des jeunes start-upeurs a considéré que l'écosystème de Sfax est très dynamique connu par son sérieux et son ouverture sur l'université, ce qui constitue un avantage à la faveur des jeunes promoteurs.

Elle a, de même, mis en valeur la qualité du programme "DEEPTECH WOMEN " tout en passant en revue les instruments déployés par Smart Capital tel que le fonds INNOVATECH (dédié à la PME innovante) et les fonds gérés par Start-up Tunisia décliné en 3 axes : Start-up Act, Start-up Invest et Start-up Ecosystem.

Notons, enfin, que Le programme DEEPTECH WOMEN est soutenu par le Programme Flywheel, propulsée par Startup Tunisia, elle-même propulsée par Smart Capital et ses partenaires Caisse des Dépôts et Consignations Tunisie, la Banque mondiale, et GIZ Tunisie.