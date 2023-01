Afrique: Prix The Best-FIFA Football Awards - Sadio Mané, Mohamed Salah et Achraf Hakimi parmi les nominés

Maïmouna SANE

Trois footballeurs africains, le Sénégalais Sadio Mané, le Marocain Achraf Hakimi et l'Egyptien Mohamed Salah font partie des 14 nominés pour le prix The Best-FIFA Football Awards qui récompense les meilleurs joueurs qui auront marqué l'année écoulée.

L'instance dirigeante du football mondial a dévoilé, jeudi, sur son site, les noms des nominés dans les sept catégories : joueurs et joueuses, entraîneurs et entraîneuses, gardiennes et gardiens, prix Puskàs.

La remise des trophées est prévue le 27 février 2023. Début février, la FIFA annoncera les finalistes de chacune des catégories.

Le Sénégalais Mané qui évolue au Bayern Munich (Bundesliga) fait partie des joueurs sélectionnés. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2022, Sadio Mané a fortement contribué à la qualification du Sénégal à la Coupe du Monde Qatar 2022 qu'il n'a disputé pour cause de blessure.

Le Marocain, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) et l'Egyptien de Liverpool, Mohamed Salah, finaliste de la dernière CAN ont été également nominés.

Figurent également sur la liste, l'Argentin Lionel Messi, champion du monde avec son compatriote Julian Alvarez, les Français Karim Benzema et Kylian Mbappé, finaliste de la Coupe du monde 2022 et le Croate Luka Modric qui a fini troisième avec sa sélection à la Coupe du monde.

Dans la catégorie des gardiens, figure portier marocain du Seville FC (Liga, Espagne) Yassine Bounou.

Le jury est composé de Sélectionneurs, de capitaines des équipes nationales, de journalistes spécialisés et de supporters inscrits sur le site de la FIFA.

Les prix attribués aux joueurs et aux joueuses sont faits "en fonction des performances réalisées sur le terrain et en dehors", alors que pour la catégorie des entraîneurs et les entraîneures, le choix se fera en fonction des performances sur le terrain et du comportement général de leurs équipes sur le terrain et en dehors".

Voici la liste des nominés:

Julian Alvarez (Argentine), Jude Bellingham(Angleterre), Karim Benzema(France), Kevin de Bruyne (Belgique), Erling Haaland (Norvège), Achraf Hakimi(Maroc), Robert Lewandowski (Pologne), Sadio Mané (Sénégal), Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Luka Modric (Croatie), Neymar (Brésil), Mohamed Salah (Egypte), Vinicius Junior (Brésil).