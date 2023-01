Sénégal: Baisse de la subvention du coût de l'électricité - Elle ne concerne pas les clients les plus vulnérables de la Senelec qui constituent 60% de la clientèle

Le directeur général de la Société nationale d'électricité (Senelec) du Sénégal a fait face à la presse ce 12 janvier 2023 pour apporter des " explications et clarifications " concernant le réajustement intervenu sur le prix de l'électricité.

Papa Madémba Bitèye a ainsi " précisé que ces nouvelles mesures n'impactent pas les clients les plus vulnérables qui constituent 60% de la clientèle de Senelec, soit 1 159 146 clients ".

Il a d'abord pris le soin de présenter la répartition, par tranche, de la clientèle de la Senelec. Dans cet exercice de présentation, M. Bitèye a énuméré, en premier lieu, les clients de la première tranche, communément appelés " tranche sociale " qui représentent les couches les plus vulnérables et dont la consommation maximale ne dépasse pas 150 kWh par mois. Ces clients sont au nombre de 1. 159 146, soit 60% de la clientèle de la Senelec, selon le Dg Bitèye.

Il y a ensuite, les clients de la deuxième tranche dont la consommation mensuelle est estimée à 250 kWh et qui représentent environ 25% de la clientèle totale, soit 475 250 clients.

A l'en croire, les clients de la troisième tranche dont la consommation moyenne est de 700 kWh, représentent 13, 8% des clients de Senelec, soit 262 177 clients.

Les clients dont la consommation moyenne est supérieure ou égale à 1 000 kWh, représentent seulement 0,40%, soit 7 556 clients, selon le Dg de Senelec.

Une réorientation de la subvention organisée selon la catégorie de clients

En détails, M. Bitèye insiste sur le fait que le réajustement du prix (baisse de la subvention) de l'électricité ne concerne pas les clients consommant de 0 à 150 kWh et dont la facture ne dépasse pas 15000 francs Cfa le mois (Basse tension) ou la tranche sociale.

Les clients consommant entre 150 et 250 kWh vont connaître une augmentation de 16, 42%, soit 18,97 FCFA par kWh ; et pour les clients dont la consommation est supérieure à 250 kWh et inférieure ou égale à 700 kWh, la hausse sera de 19,45%, soit 22, 79 de francs Cfa par KWh.

Enfin, selon le réajustement tarifaire opéré sur le coût de l'électricité, les clients dont la consommation est supérieure à 700 kWh vont constater une hausse de 16,91%, soit 14,31 de francs Cfa par KWh.

Par ailleurs, le Dg de la Senelec confie que face à la persistance des chocs exogènes avec notamment les fluctuations sur le marché international, le renchérissement des cours des matières premières et des produits industriels, l'Etat du Sénégal s'est fixé comme objectif pour l'année 2023, de limiter les subventions pour le secteur de l'énergie à hauteur de 2,7% du Produit intérieur brut (Pib), soit un montant de 258,1 milliards de francs Cfa.

A l'en croire, pour le sous-secteur de l'électricité, ce réajustement tarifaire devrait permettre à l'Etat de faire une économie de 99,7 milliards de francs Cfa. Cet ajustement tarifaire va permettre à l'Etat, selon lui, de faire des économies pour le financement d'infrastructures sociales de base et permettre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025.

Dans le même sillage, il souligne que l'Etat ambitionne, dans le cadre du développement des terroirs, l'équité territoriale et de l'égalité des chances, de donner l'électricité à toutes les communautés urbaines et rurales, pour leur propre épanouissement et le développement de leurs activités génératrices de revenus.