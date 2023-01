Sénégal: Ziarra omarienne à Dakar - La 41e édition prévue du 27 au 29 janvier

Après deux années d'interruption due à la pandémie de Covid-19, la ziarra annuelle de la famille omarienne va se tenir cette année du 27 au 29 janvier 2023.

L'association des amis de Cheikh Oumar Foutiyou Tall (Ahbab) et la Ligue islamique des Oulémas du Sénégal (Rabita) organisent, du 27 au 29 janvier 2023, la 43e édition de la Ziarra annuelle dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. La Ziarra, qui se tiendra à la Grande Mosquée Cheikh Oumar Foutiyou Tall à Dakar, aura pour thème : " Les facteurs de déséquilibre de nos valeurs : quelles prescriptions islamiques et éthiques civiles pour une cohésion sociale et un mieux vivre ensemble ".

En prélude à cet événement religieux, Rabita et Ahbab sont revenus, hier, au cours d'une rencontre avec la presse, sur le sens de la célébration de cette ziarra annuelle qui revêt " un caractère particulier ". À cet effet, Thierno Ibrahima Ly de Rabita a indiqué que cette manifestation religieuse est " un rendez-vous de la foi, de la dévotion et de recueillement ". Dans le même sillage, Ahmadou Tidiane Hane de la cellule de communication a rappelé que cette ziarra a été initiée par le défunt Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy " Dabakh " et Thierno Mountaga Tall, et était dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall. En 2007, suite au décès de Thierno Mountaga Tall, elle a été élargie à ce dernier.

Comme à l'accoutumée, la manifestation religieuse va se dérouler en trois étapes. La récitation de Coran va ponctuer le premier jour, coïncidant au vendredi 27 janvier 2023. La prière du vendredi sera suivie par la " hadaratoul jouma " à l'issue de laquelle le Serviteur de la communauté, Thierno Madani Tall, va délivrer un message aux fidèles. La conférence internationale sur " les facteurs de déséquilibre de nos valeurs " se tiendra le lendemain et sera animée par des universitaires.

Le troisième jour est dédié au congrès de Rabita et à la cérémonie officielle. Cette année, l'innovation majeure sera le don de sang prévu tout au long de la ziarra en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine (Cnts), a informé Ahmadou Makhtar Tall de la cellule de communication de la ziarra.

Au nom du Serviteur de la communauté omarienne, son frère Thierno Macky Tall a prié pour le repos de l'âme des disparus dans l'accident survenu le 8 janvier dernier, à Sikilo, dans le département de Kaffrine et un prompt rétablissement aux blessés. Il a aussi invité les chauffeurs et les usagers de la route " à davantage de prudence ".