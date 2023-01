Gabon: Ali Bongo Ondimba échange avec le Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine

Le Président de la République, Chef de l'Etat, S.E.M Ali Bongo Ondimba s'est entretenu, ce jour, au Palais Rénovation, avec une délégation de diplomates chinois conduite par Monsieur Qin Gang, Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine.

Cette audience avec le Chef de l'Etat a porté sur le renforcement de la coopération sino-gabonaise, notamment dans les domaines du Commerce, de l'Investissement, de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, de l'Agriculture, de la Sylviculture, des Infrastructures, de l'Economie numérique, de l'Education, de la Formation et de la Santé, entre autres sujets.

Le Chef de l'Etat s'est réjoui d'accueillir son hôte au Gabon, qui effectue une tournée africaine de prise de contact. Le Président de la République a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements aux autorités chinoises pour leur soutien multiforme durant la pandémie de la Covid-19 ainsi que pour leur appui constant en matière de formation, dans le domaine des infrastructures, notamment la construction du tronçon routier Port-Gentil- Omboué et concernant les zones de vulgarisation des différents champs agricoles, entre autres.

S.E.M. Ali BONGO ONDIMBA a félicité son interlocuteur pour la tenue du 20ème Congrès national du Parti Communiste Chinois.

Pour sa part, le Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine a réitéré au Président de la République Gabonaise, l'attachement de la Chine à l'Amitié traditionnelle qui existe entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques au cours de l'année 1974.

Monsieur Qin Gang, qui s'est dit honoré pour l'accueil et l'hospitalité qui lui ont été réservés en République Gabonaise, a félicité le Chef de l'Etat pour sa vision concernant le développement du Gabon à travers le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) et le Plan d'Accélération de la Transformation (PAT), d'une part, et a salué les positions constantes de notre pays au plan bilatéral et multilatéral sur les questions majeures de l'heure, d'autre part.

Il lui a en outre adressé ses félicitations pour l'organisation du 12ème Congrès Ordinaire du Parti Démocratique Gabonais (PDG).

La Chine considère le Gabon comme un partenaire fiable qu'elle accompagnera dans la réalisation de ses projets de développement.

Pour rappel, la Chine qui est l'un des partenaires politiques du Gabon, accompagnera par ailleurs notre pays dans sa stratégie de développement.

A l'issue de cet entretien, le Président de la République et son hôte se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui lient le Gabon et la Chine depuis près de cinq décennies et ont exprimé leur volonté de les renforcer et de les hisser à un niveau supérieur dans le cadre d'avantages mutuellement bénéfiques.

Il est à noter que dans le cadre de cette Visite de Travail, un don du Gouvernement de la République Populaire de Chine a été fait à la Partie gabonaise en vue de l'amélioration des conditions de travail des agents du Ministère des Affaires Etrangères.

Enfin les deux Parties ont procédé à la signature d'un Echange de Lettres sur les Etudes de Faisabilité relatives au Projet de Réhabilitation du Palais du Sénat.