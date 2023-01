Algérie: Nouvel an amazigh - Diverses activités dans les wilayas de l'Est

CONSTANTINE — La célébration du nouvel an amazigh (2973) a été marquée jeudi à travers les wilayas de l'Est du pays par la tenue de diverses activités culturelles mettant en exergue la richesse des traditions perpétuées par les familles de l'Est du pays.

Dans la wilaya de Constantine, le wali Abdelkhaled Sayouda a visité les expositions organisées à la maison de la culture Malek-Haddad sur le riche patrimoine culturel algérien (chaoui, tergui, mozabite et kabyle) ainsi que l'exposition de tableaux sur la touiza, forme de solidarité sociale typique de la société algérienne.

Des auteurs, poètes et artistes produisant en langue amazighe ont été honorés à l'occasion outre l'inauguration d'une fresque "Moumtadouna fi tarikh" à la cité Zouaghi-Slimane.

Le public constantinois sera dans la soirée invité à la salle des spectacles de la maison de la culture à un concert musical pour les familles.

Une exhibition folklorique sera également à proximité du Théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani par l'association Fantasia et Baroud de Ghardaïa avec présentation de chants collectifs par la troupe Arnioun de l'inchad et une communication sur le pionnier de la presse nationale cheikh Brahim Abou El Yakdane par le Pr. Hassan Kezoul.

Dans la wilaya de Mila, la salle omnisports de la commune de Teleghma a accueilli les activités de célébration de Yennayer marquée par la tenue d'une semaine du patrimoine amazigh initiée par les secteurs de la Culture, de la Jjeunesse et sports, du Tourisme et de l'artisanat traditionnel et des services agricoles ainsi que des associations culturelles.

Ouvert par le wali Mostafa Koreich, le programme comprend des expositions sur le patrimoine local et les traditions vestimentaires et culinaires avec présentation des mets traditionnels dont Tridat Ettajin et Tamina.

Sétif a, quant à elle, fêté le nouvel an amazigh par de multiples activités lesquelles ont débuté par la projection d'une vidéo sur l'occasion à la maison de la culture Houari-Boumediene suivi de spectacles de danses du patrimoine sétifien et d'un tableau chorégraphique animé par des étudiantes universitaires.

Un spectacle intitulé Boughendja, vieille tradition par laquelle les anciens habitants de Sétif fêtaient l'avènement du nouvel an agraine au cours duquel des denrées sont collectées puis cuisinées et distribuées aux démunis avec des prières pour que la nouvelle année soit porteuse de récoltes abondantes.

La maison de la culture a ainsi accueilli diverses expositions de produits artisanaux, de l'histoire de Sétif à travers les âges, de livres amazighs, de tenues et plats traditionnels et de supports audiovisuels sur le patrimoine amazigh.

A Oum El Bouaghi, la maison de la culture Nouar-Boubakr a organisé le premier Salon national des produits de terroir du patrimoine regroupant jusqu'au 14 janvier 50 participants venus de 20 wilayas avec divers produits dont l'huile d'olive, les dérivés de lait, des mets, des pâtisseries, des vêtements traditionnels et articles de tissage et poterie.

Les autres wilayas de l'Est du pays ont connu la tenue d'activités similaires mettant en valeur le patrimoine amazigh à l'initiative des institutions culturelles, des associations culturelles et des chambres locales de l'artisanat et des métiers.