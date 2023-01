Ile Maurice: Le "bodybuilder" et influenceur Tak Method à un policier à Port-Louis - "Je suis Africain. Je suis chez moi ici"

"Je suis Africain. Je suis chez moi ici." Tels étaient les propos de l'influenceur Tak Method, de son vrai nom Takam Alain Giresse. Âgé de 30 ans, il n'est pas passé inaperçu à Maurice.

C'est lui qui a créé le concept Tak Method quo qui est une autodiscipline contre l'alcool et les drogues chez les jeunes. Il a pour habitude de faire le tour du monde et de défiler torse nu dans les rues pour sensibiliser les gens à la pratique d'un sport. Or, mercredi après-midi les choses ne se sont pas bien passées pour lui à Port-Louis.

Takam Alain Giresse a été approché par un policier alors qu'il était dans les rues de la capitale, torse nu. Il était entouré par des Mauriciens ébahis, qui ne se faisaient pas prier pour prendre des photos de l'influenceur camerounais. Sauf qu'un policier lui a demandé avec courtoisie de se déplacer car il obstruait la circulation en restant sur le passage pour piétons.

Le Camerounais ne l'a pas entendu de cette oreille et ne comprenait pas pourquoi on l'empêchait de pratiquer son sport pour le plus grand plaisir du public. "Je suis chez moi ici. Je suis Africain. J'ai le droit de venir ici", a-t-il déclaré, semblant agacé par l'intervention de la police. Il a été rassuré par des passants qui ont pu le calmer et lui demander de libérer le passage.

Du côté de la police, nous apprenons que Takam n'a pas été arrêté, ni verbalisé. C'était tout simplement un rappel à l'ordre car il était au milieu de la chaussée, à la rue Farquhar.