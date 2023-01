Sénégal: Mise en œuvre des recommandations du conseil interministériel du 9 janvier - Désormais les voyages interurbains nocturnes interdits

Comme requis dans les 22 mesures prises lors du Conseil interministériel du lundi 9 janvier, sur la sécurité routière et les accidents, le transports public interurbain de personnes est interdit, entre 23 heures et 5 heures du matin. Un arrêté interministériel, N°000637 du 11 janvier 2023 fixant les horaires de circulation interurbaine des véhicules de transport public de personnes, a été pris dans ce sens par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique et celui des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et rendu public hier, jeudi 12 janvier.

Durant les heures d'interdiction de circulation des véhicules de transport public interurbain de personnes, l'arrêt et le stationnement sur les axes interurbains sont interdits, rappelle aussi l'arrêté interministériel. Ainsi, les véhicules concernés ne sont autorisés à stationner que dans les gares routières ou parking réservés à cet effet. De même, les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public de personnes sont fixées à 5 heures du matin et 23 heures. Les deux ministres rappellent aussi que l'exploitant de la gare routière procède à l'ouverture et à la fermeture des accés au site par les moyens appropriés.

Cet arrêté interministériel est la matérialisation de la deuxièmes mesures sur les 22 conclues à l'issue du conseil interministériel sur la sécurité routière et les accidents, tenu à Diamniadio le lundi 9 janvier 2023, au lendemain de l'accident de Sikilo (région de Kaffrine) qui a fait 41 morts et 99 blessées suivis dans les structures sanitaires. Cette mesure dispose : "le Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Transports, de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures et rappelant les horaires de circulations des véhicules de transport de marchandises dans Dakar".