Cote d'Ivoire: Industrie touristique- Siandou Fofana annonce la livraison des hôtels pour la CAN 2023 fin-mars

Siandou Fofana, le ministre du Tourisme, était en direct avec les internautes, à travers Gouv'Talk, la tribune d’expression gouvernementale via les réseaux sociaux, Facebook notamment, le jeudi 12 janvier 2023.

Deux heures durant, il a échangé avec eux et répondu aux préoccupations des Ivoiriens et des amis de la destination "Sublime Côte d'Ivoire", quant à l'essor de l'industrie touristique. Il a noté que cette lucarne du Centre d'information et de communication gouvernementale (Cicg), est une expérience gratifiante d'être dans une proximité intellectuelle et sociétale avec les citoyens et de répondre aux attentes de ceux-ci, sans filtre ni tabou.

Siandou Fofana a notamment présenté le bilan de six années passées à la tête de ce département ministériel, à la lumière de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique qui a été adoubée par l'écosystème mondial et qui réflète le leadership de Alassane Ouattara et qui lui vaut de siéger dans la gouvernance du tourisme mondial. Bien plus, il a rassuré la toile sur la capacité opérationnelle d'hébergement à la faveur de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) en 2024, d'autant plus que l’État a consenti un effort financier de plus de 500 milliards de Fcfa d'investissements en matière d'infrastructures. Au nombre desquelles la construction et/ou la réhabilitation d'hôtels dans les villes accueillant l'évènement sportif d'appel touristique. Le ministre a, dans cet élan, annoncé la livraison, pour fin-mars, des établissements dont les travaux sont en voie d'achèvement, à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Korhogo, en l'occurrence.

Au niveau des réceptifs hôteliers de référence et de prestige en lien avec le tourisme d'affaires dont Siandou Fofana veut conférer une position plus robuste, l'annonce des écueils levés pour les hôtels Four Seasons et Raffles a été faite par lui, En plus de la mise en route du déploiement des villes touristiques de Jacqueville, Île Boulay et de la Baie de Taki dans la région de San Pedro. De même qu'au plan du tourisme et intérieur et de l'accompagnement des investisseurs locaux, la mise en œuvre de la marque "Kama", Made in Côte d'Ivoire.

Les réformes structurelles et les projets structurants, contenus dans la stratégie Sublime Côte d'Ivoire ont été aussi abordés. Afin d'établir durablement, dès l'échéance de 2025, la destination ivoirienne dans le Top 5 africain. Tout en en faisant le hub du divertissement et des loisirs. A ce niveau, Siandou Fofana a indiqué que le cadre juridique et réglementaire et le déploiement des activités de la Direction générale des Loisirs, créée au sein du Ministère du Tourisme depuis une année, sera un adjuvant à la problématique de l'employabilité des jeunes et une manne financière pour l’État, en parallèle avec la digitalisation des pratiques mercatiques du Tourisme, admise comme paradigme du Tourisme post-Covid. Les sujets tels que la réforme du Fonds de développement touristique (Fdt), la Taxe de développement touristique (Tdt), le classement des établissements de tourisme et leur mise aux normes aux standards internationaux, l'essor des villes secondaires et l'éclosion de champions nationaux, entre autres sujets, ont été abordés, sans faux-fuyants. Idem pour le gel des licences et agréments des agences de voyages dont la problématique devrait faire l'objet d'un modus vivendi afin de garantir la viabilité de ce secteur. C'est dans cette optique que le ministre a indiqué aux internautes l'étroitesse du marché pour 600 agences. En tout état de cause, il a partagé son optimisme quant à la contribution de l'économie touristique à asseoir "Une Côte d'Ivoire Solidaire" à laquelle son Ministère travaille sous la férule du Premier ministre Patrick Achi pour réaliser ce programme social cher au Président Alassane Ouattara.