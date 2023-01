Sénégal: Suivi hebdomadaire des directives de l'Etat contre les accidents de la route - Macky "met en demeure" le gouvernement

Chaque semaine, le gouvernement fera le point sur l'application des 22 mesures décidées en Conseil interministériel après l'accident de Sikilo dans la région de Kaffrine ayant occasionné à ce jour 41 décès. Le suivi se fera en Conseil des ministres. Ainsi en a décidé hier, mercredi 11 janvier, le chef de l'Etat, Macky Sall, lors de la rencontre hebdomadaire gouvernementale.

En Conseil des ministres tenu hier, mercredi 11 janvier, le président de la République, Macky Sall, a demandé au Premier ministre et aux ministres impliqués (Forces armées, Intérieur, Finances et Budget, Transports terrestres), " de mettre en œuvre sans délais, avec l'implication de toutes les parties prenantes, les mesures arrêtées lors du Conseil interministériel sur la sécurité routière ". Selon toujours le compte rendu de ladite réunion, " l'application des décisions retenues, fera l'objet, en Conseil des ministres, d'un suivi et d'une évaluation hebdomadaire ".

Le Chef de l'Etat a, enfin, demandé au Premier ministre " d'organiser, dans les meilleurs délais, une réunion spéciale sur le renouvellement prioritaire des parcs automobiles de transport, en relation avec les organisations de transporteurs et de chauffeurs ". La réunion gouvernementale a aussi abordé le rôle du Haut Conseil des Collectivités territoriales (Hcct). Sur ce point, le président Macky Sall, a engagé le gouvernement, " à examiner avec attention les 26 avis et 548 recommandations issus des rapports du HCCT et de diligenter la finalisation du cadre réglementaire portant régime financier des collectivités territoriales et d'assurer un financement optimal du développement territorial par la consolidation des projets publics réalisés dans les communes et départements". Le Président de la République a souligné, enfin, " la nécessité de promouvoir l'intercommunalité, avec l'accompagnement du Hcct et de la Commission nationale du Dialogue des Territoires (Cndt) ".

Macky veut une accélération du programme de modernisation des marchés

Au cours du Conseil des ministres, le président Macky Sall a aussi évoqué la maitrise foncière et des aménagements dans les zones et sites touristiques en demandant au Premier ministre et aux ministres en charge des Finances et du Budget, des Collectivités territoriales et du Tourisme, en relation avec l'Agence nationale de l'Aménagement du Territoire (Anat.) et le Cadastre, de finaliser, avant fin mars 2023, " la cartographie précise des zones et sites touristiques ".

A cet effet, il a demandé au gouvernement, " de sécuriser, à travers des Plans d'urbanisme approuvés, le périmètre d'intervention et les titres de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) dans les communes concernées, intégrant les sites classés (forêts, aires marines protégées) placés sous la surveillance des services du ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique ".

Macky Sall a aussi instruit son Premier ministre Amadou Ba, de faire prendre toutes les dispositions requises en vue d'accélérer la mise en œuvre du Programme de modernisation et de Gestion des Marchés (Promogem) dans les localités et sites prioritaires ciblés (marchés Ndoumbé Diop de Diourbel, Tilène de Ziguinchor, Sandikat de Pikine, Tambacounda et Kaolack... ). Par ailleurs, le Président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur, de veiller à la fonctionnalité et à la mise aux normes des dispositifs de protection civile dans les marchés et espaces commerciaux.