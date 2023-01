Sénégal: Faible fréquentation, périurbanisation, accès difficile, trop plein de Sandaga, vétusté des infrastructures... - La Foire internationale de Dakar en décadence !

Jadis, un rendez-vous très attendu au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), la Foire internationale de Dakar (Fidak) drainait un monde fou. De la capitale Sénégalaise à l'intérieur du pays, en passant par des pays de la sous-région, du Maghreb, du Moyen-Orient et le reste du monde, les exposants, clients et visiteurs professionnels (importateurs, exportateurs, négociants, dirigeants d'entreprises, hommes/femmes d'affaires d'ici et d'ailleurs), faisaient de de la Fidak une manifestation phare d'échanges et de recherche de partenaires commerciaux d'Afrique de l'Ouest et du monde entier. De nos jours, l'engouement des forains semble baisser d'intensité. Dans ce dossier, Sud Quotidien revient sur des facteurs et causes de ce désenchantement à l'origine de la décadence.

Créé en1974 par le premier président de la République du Sénégal d'alors, feu Léopold Sédar Senghor, le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices), un cadre idéal de promotion des produits et services, de contacts d'affaires, d'échanges, et de recherche de partenaires commerciaux, semble perdre de vitesse d'année en année. Régulièrement organisée depuis 1974, la Foire internationale de Dakar (Fidak) était l'un des plus grands rendez-vous économiques de l'Afrique, en général, et de la sous-région Ouest africaine, en particulier.

De constat, depuis quelques années, bon nombre de Sénégalais ne se rendent pas compte qu'il y a réellement foire que lorsqu'ils empruntent la VDN et autres trajets menant vers le Cices. Et ce, à cause des bouchons incommensurables notés souvent sur les axes routiers qui mènent vers les lieux ou alors lorsqu'il y a animation artistique d'envergure et de renommée nationale pour plus de visibilité et d'audience auprès du grand public. L'objectif étant toujours le même : faire participer au mieux, qualitativement et quantitativement, les acteurs aux échanges commerciaux (cadres privilégiés de promotion et de contacts d'affaires), à travers des foires et des expositions.

Seulement, le Cices, notamment son événement phare qu'est la Fidak, semble perdre de plus en plus son attractivité. Parmi les raisons évoquées : la périurbanisation du Cices, le difficile accès, le manque de nouveauté avec l'inondation des produits venant de Sandaga, la vétusté des infrastructures, l'absence du chef de l'Etat à l'ouverture de la Fidak, la faible communication de l'évènement, la baisse du nombre de visiteurs professionnels, entre autres obstacles.

LA SOLENNITÉ DE L'ÉVÈNEMENT RECHERCHÉE

Le caractère solennel de la Fidak était une bonne chose pour une communication de masse. Car, elle ouvrait la voie à toutes les autres foires et expositions de l'année au Cices. De Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf, toutes les Fidak étaient ouvertes par le chef de l'Etat. Un moment important, en termes de communication institutionnelle et surtout de visibilité du Sénégal, pour plus de vitalité des échanges commerciaux nationaux, sous régionaux et internationaux.

L'actuel président de la République, Macky Sall, a présidé une seule fois, en 2012, année de son accession à la magistrature suprême, l'ouverture de la Fidak. Toutes les autres Fidak ont été présidées soit par le Premier ministre, soit par le ministre du Commerce. Ce qui, aux yeux des exposants, n'est sans conséquence/impact positif sur leur chiffre d'affaires. Les différents exposants et visiteurs rencontrés, lors de la 30ème édition de la Fidak, qui a été clôturée (officiellement, même si elle a été prorogée de quelques jours) le 31 décembre 2022, l'ont relevé. Ils estiment que la simple ouverture de l'événement par le chef de l'Etat était signe d'une grande réussite de l'événementiel.

SANDAGA INONDE LA FIDAK

De même, ils sont nombreux à constater que les foires organisées au Cices sont inondées de produits de Sandaga. En clair, la quasi-totalité des produits exposés durant les foires sont facilement trouvables au marché populaire de la capitale Sénégalaise. Partant de cela, nombre de visiteurs n'estiment pas nécessaire de faire le déplacement au Cices, surtout qu'il faut payer un ticket d'entrée pour accéder aux stands.

Et pourtant, à ses débuts, l'on trouvait des produits d'exposants venus d'Asie occidentale (Iran), bref du Proche et Moyen-Orient (Syrie, Liban... ), d'Asie du Sud (Inde) et d'Europe de l'Ouest et de l'Est à l'Asie mineure (Turquie), du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie... ) et de l'Egypte, entre autres pays d'Afrique du Nord. Au niveau sous-régional, des pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, la Gambie... participaient qualitativement à la Fidak.

Tous ces produits de qualité, venus de ces pays étrangers, faisaient courir les visiteurs de Dakar et de l'intérieur du pays. Sans doute, les Sénégalais se préparaient à participer à cet événement d'échanges commerciaux. Parce que tous espéraient y trouver des produits de qualité et à bon marché.

BAISSE DU NOMBRE DE VISITEURS PROFESSIONNELS

Si la fréquentation est plus ou moins au rendez-vous, force est d'admettre qu'au fil des années, l'engouement n'est toujours pas le même. Selon les statistiques de la Fidak, en 2017, 2018, 2019 et 2021, en termes de surfaces d'exposition, la moyenne est de 17 548,25 m² : 472 pour les exposants directs ; 1409 pour les exposants indirects ; 29,5 pour les pays de provenance ; 12,5 pour la participation officielle. A noter qu'en 2020, en raison de la Covid-19 la foire n'a pas eu lieu.

Certains expliquent cette baisse d'engouement également par le fait que désormais la Fidak se tient tous les ans, contrairement à avant où elle était organisée tous les deux ans. Ce qui fait que nombre de partenaires et d'exposants étrangers surtout n'ont plus le temps matériel pour y participer ou convoyer des produits. Il y a aussi que d'autres pays visiteurs/partenaires de la sous-région et du continent organisent désormais leur propre foire internationale ou forum d'échanges du genre. Il s'y ajoute, en outre l'évènement des grandes surfaces et autres supermarchés qui foisonnent désormais partout dans Dakar et plusieurs régions de l'intérieur du pays.

VÉTUSTÉ DES INFRASTRUCTURES, UN OBSTACLE À LA FIDAK

D'ailleurs, organisée tous les deux ans de la 1ère à la 18ème édition, elle a été annualisée à partir de la 19ème édition, en 2011. Il noter que c'est en 1978 que la Fidak a été agréée par l'Union des foires internationales c'est-à-dire dès sa 3ème édition. Mais, depuis lors, pas de rénovation de ses infrastructures. Elles sont restées à l'état initial : pas d'entretien et rien du tout. Et, pendant ce temps, s'y tiennent régulièrement des activités commerciales et tant d'autres allant dans le sens de l'animation du Cices.

Conséquence, aujourd'hui, le Cices n'est plus commode pour abriter la Foire internationale de Dakar. Le cadre est loin d'être attrayant, la salubrité fait défaut ; autant de limites qui n'encouragent plus les forains.

LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE FAIT DÉFAUT

Dans les années 2000 et bien loin encore, la foire était un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Un rendez-vous des forains, d'élèves, d'étudiants, de visiteurs simples et de professionnels. Parce qu'en amont, toute une communication événementielle était menée à outrance, en termes d'annonces via les radios, les télévisions, les journaux, les panneaux publicitaires et même le marketing de la bouche à oreille. S'y ajoute l'ouverture de l'événement par le chef de l'Etat. Bref, toute une stratégie de communication était déployée pour marquer le caractère solennel de l'événement. Aujourd'hui, plus qu'hier, cette communication devrait être plus audible, au regard de la diversité des réseaux sociaux.

LA PÉRIURBANISATION ABSORBE LE CICES

A sa construction dans les années 1970, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) était loin des habitations. Mais, sous le régime du président Abdoulaye Wade, tout l'espace non bâti a été morcelé et vendu à des promoteurs qui en ont fait usage d'habitation. La déprise foncière avait fini d'absorber le périmètre géographique du Cices. Heureusement, l'actuel président de la République, Macky Sall, a mis fin à cette dépravation foncière.

LES DIFFICULTES D'ACCÈS AU CICES DÉMOTIVENT LES FORAINS

Ils sont nombreux à trouver difficile d'aller à la foire, parce que tout le pourtour du Cices est envahi par les habitations. Selon certains visiteurs, il est extrêmement difficile de trouver où garer sa voiture. Une seule voie mène vers les lieux. Ce qui complique davantage l'accès des visiteurs au Cices. Pendant la foire, tous les déplacements vers le Cices ou du Cices sont très payants.