Madagascar: Journée des officiers - Rajoelina réaffirme son soutien aux Forces armées

Le 12 janvier marque la journée des officiers. L'événement a été marqué dans les différentes institutions et les camps militaires, notamment, à la présidence de la République.

Les officiers à l'honneur. Comme chaque année, la journée des officiers des Forces armées a été célébrée hier, 12 janvier. Une journée marquée par différentes cérémonies suivant le protocole et la tradition militaire, au sein des différentes institutions et entités militaires. Depuis un certain temps, la journée des officiers est aussi une occasion pour le président de la République, qui selon la Constitution est aussi le Chef suprême des Forces armées, d'adresser un message à l'endroit des officiers. Cette année encore, le président Andry Rajoelina n'a pas dérogé à la règle. Durant la célébration de la journée des officiers en poste à la présidence de la République, au palais d'État d'Iavoloha, il a mis l'accent sur son "soutien aux Forces armées".

Dans une brève allocution, le locataire d'Iavoloha déclare ainsi, "en tant que Chef suprême des Forces armées, je vous réitère mon soutien. Je suis toujours prêt à renforcer ce qui doit l'être que ce soit en matière d'équipement, ou en formation pour que nous puissions mener à bien notre devoir envers la nation". Le président de la République requiert, en effet, le renforcement des efforts déployés par les Forces armées, jusqu'ici.

Les Forces armées comptent dans ses rangs l'armée et la gendarmerie nationale. Ces dernières années, du côté de l'armée, l'accent a été mis sur la restructuration et l'engagement dans la sécurité intérieure surtout en zone rurale. Plus largement avec la police nationale qui compose les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Forces armées ont eu fort à faire dans la lutte contre l'insécurité. Il y a eu également les multiples déploiements pour faire respecter le confinement imposé par la pandémie de la Covid-19.

Avec l'intensification des catastrophes naturelles tels que les cyclones, la sécheresse, ou encore, les incendies de forêt provoqués ou non, les Forces armées et plus largement les FDS sont systématiquement sollicitées également. "Dans tout ce que vous faites, n'oubliez pas votre devise : Pour la patrie", souligne le président Rajoelina sur un ton d'encouragement, s'adressant aux officiers en poste à la présidence de la République.

Solidarité, cohésion

Le locataire d'Iavoloha affirme, par ailleurs, qu'étant "des fils et des filles de la société et natifs des quatre coins du pays, les officiers sont aussi l'image de l'unité nationale et de l'union sacrée dans le sacerdoce de servir et protéger la patrie, la population et ses biens, faire respecter la loi et accomplir son devoir dans la droiture".

La journée des officiers est célébrée chaque 12 janvier. Une date qui coïncide avec l'entrée de la première promotion au sein de l'Académie militaire d'Antsirabe (ACMIL), le 12 janvier 1967. Une autre version indique que cette journée des officiers marquée chaque 12 janvier découle d'un mouvement "solidaire", de cette première promotion de l'ACMIL, pour réclamer l'amélioration de leurs conditions. Quoi qu'il en soit, cette date est aussi une occasion pour les officiers d'affirmer leur solidarité et la cohésion des Forces armées.

Cette solidarité, cette cohésion dans les rangs ont justement été les mots d'ordre des différentes cérémonies au sein des différentes institutions et entités militaires, hier. Une image soulignée par la présence du Général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, et du Général Serge Gellé, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, à Iavoloha. Après celle à la présidence de la République, plusieurs officiers généraux ayant des postes à responsabilités au niveau des collectivités et de l'administration se sont donnés rendez-vous à l'ACMIL, à Antsirabe.

Sous la houlette du ministre de la Défense nationale, le Général René De Rolland Lylison, gouverneur de la région Sofia, ou encore le Général Elack Andrianjaka, directeur général du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes ont, entre autres, été présents à l'ACMIL. Le Général Monja Delphin Sahivelo, chef d'état-major des armées, était de la partie également, tout comme les attachés de défense auprès des ambassades de France et de Chine.

Dans sa prise de parole à l'ACMIL Antsirabe, le ministre de la Défense nationale enjoint les Forces à déployer les efforts nécessaires pour accomplir leur mission de défense du territoire et de protection de la population et ses biens. À accomplir leur devoir dans le respect des dispositions légales, notamment, la Constitution.