Algérie: Attribution à Ghardaïa du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes

GHARDAIA- Le prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes dans sa 3ème édition a été décerné jeudi soir à Ghardaïa, à Nadia Akeb, lors d'une cérémonie qui a vu également l'attribution des prix du patrimoine culturel immatériel, de la linguistique amazighe et de la technologie.

Ce prix a été attribué dans le cade des festivités officielles marquant la célébration du nouvel An amazigh, Yennayer 2973, lors d'une cérémonie organisée à l'université de Ghardaia, en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de conseillers du président de la République, du secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité, Si El-Hachemi Assad, des autorités de la wilaya et d'élus locaux.

En outre, le premier prix du patrimoine culturel immatériel a été attribué à Ali Boulanouar, le premier prix de la linguistique Amazighe à Yacine Yahiaoui, tandis que celui de la technologie est revenu à Samir Ait Belkacem.

Institué en 2020, ce prix a pour objectif d'encourager la recherche et la créativité en vue d'une meilleure production en langue et culture amazighes, et de valoriser des réalisations scientifiques, recherches et littéraires dans toutes les variantes linguistiques utilisées en Algérie.

Plusieurs activités ont été au programme des festivités officielles marquant la célébration du nouvel An amazigh, placée cette année sous le slogan "Yennayer nous rassemble dans une Algérie unie et indivisible".