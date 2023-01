Madagascar: Basket - Tana-ville - Ouverture de la saison en grande pompe

L'ouverture de la saison 2023 sera exceptionnelle pour la Section basketball Antananarivo Renivohitra (SBBAR). Des matches à couper le souffle et des spectacles seront au programme de demain au gymnase couvert de Mahamasina.

La section Tana-ville de basket fera de son mieux pour entamer la nouvelle saison 2023. Le président Mamisoa Lalaina Rakotomavo et son équipe marqueront ce moment de la plus belle des manières avec l'événement dénommé " Fête de basket " qui se déroulera demain au gymnase couvert de Mahamasina. Une pierre deux coups, il s'agit d'une part de la clôture en apothéose de la saison précédente, et d'autre part du lancement officiel de la nouvelle saison 2023. En effet, les finales des matches de pré-saison se joueront dans la matinée. Trois duels acharnés seront au menu à partir de 8 heures. Chez les U13 garçons, ASSM affrontera JCBA tandis que Mb2all s'opposera au Lucadro chez les U17 filles. La rencontre la plus attendue est celle opposant Fandrefiala à AKBB chez les U19 hommes. La remise des trophées est prévue se tenir à 14h30 avant la bascule à un tout nouveau chapitre : la saison 2023.

" La section a réalisé une belle saison 2022. Les championnats de toutes catégories confondues ont été bel et bien terminés comme prévus. On a pu améliorer la relation entre la section et les clubs car le siège est toujours ouvert aux discussions. La section a également participé aux différentes compétitions de la ligue et de la fédération. Pourtant, le problème demeure sur l'insuffisance des infrastructures qui avait conditionné le calendrier des matches. On a joué sur les terrains des partenaires à savoir le Camp Ratsimandrava, les Instituts et les Fokontany ", a fait savoir le président.

Les 52 clubs constituant la section Tana-ville sont tous invités pour le défilé de demain. La cérémonie d'ouverture sera suivie d'un match de gala opposant AMBB au Dream Team SC. Dans la foulée, Mrs Sayda livrera un beau spectacle à tous les férus de ballon orange de la Capitale. " Cette année, on aura un calendrier très chargé. C'est la raison pour laquelle les membres du bureau seront renforcés. Parmi les grands projets, la construction d'un terrain réservé à la ligue", a ajouté le président Mamisoa Lalaina Rakotomavo.