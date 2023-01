Afrique: " Country Coordinating Mechanism " - Supervision des subventions allouées à Madagascar

Comme nous l'avions déjà annoncé, le " Country Coordinating Mechanism " (CCM) a tenu une conférence, hier matin, à l'hôtel restaurant " Le Pavé ", Antaninarenina. Cette rencontre a vu la présence des représentants de l'Assemblée nationale, des partenaires techniques et financiers et de la société civile. Il a surtout été question des subventions du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme et le renforcement des systèmes résistants et pérennes (SRPS) à Madagascar. CCM est une structure nationale exigée par le Fonds mondial pour les pays bénéficiaires de ses subventions. Elle regroupe les représentants des parties prenantes de la lutte contre ces maladies susmentionnées à savoir les organismes gouvernementaux incluant plusieurs ministères, les Partenaires techniques et financiers et la société civile.

Sélection des récipiendaires

Notons que le CCM reçoit une lettre d'allocation mentionnant les sommes allouées pour Madagascar d'une valeur de 125.710.218 de dollars pour la période de janvier 2024 à décembre 2026, dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose, le paludisme et l'amélioration d'un système résistant et pérenne pour la santé. CCM avec l'appui des groupes techniques nationaux de chaque maladie, décide des priorités pour l'utilisation de ces sommes allouées et soumet les propositions au Fonds mondial. Il a un rôle dans la sélection des principaux récipiendaires de fonds. Il supervise la mise en œuvre des subventions signées pour avoir le meilleur impact au profit du pays. Ce faisant, CCM veille au respect des différentes politiques nationales et internationales, notamment les stratégies du Fonds mondial, les droits humains et les principes de bonne gouvernance.

Subventions

Faut-il rappeler que le financement antérieur des subventions du fonds a permis, entre autres, de distribuer gratuitement 1.748.000 moustiquaires imprégnées d'insecticides pour la prévention du paludisme, d'assurer le dépistage, la prise en charge et le traitement des malades de tuberculose, de sensibiliser la population sur la prévention du VIH/Sida et de dépister et prendre en charge 10.836 personnes vivant avec le VIH. Par ailleurs, pour lutter contre la Covid-19, Madagascar a eu des subventions pour acheter des tests, des EPI et des générateurs d'oxygène.