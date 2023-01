Ile Maurice: Développement immobilier au pied de la Montagne du Lion - 170 arpents pour un style de vie en harmonie avec la nature et la terre

Le secteur mauricien de biens immobiliers se classe dans la mouvance des destinations où il est possible de disposer d'un cadre de vie réunissant les facteurs les plus ambitieux et progressistes. Le modèle adopté fait la part belle au concept d'intégration aux exigences du développement durable avec la possibilité de vivre au quotidien en parfaite harmonie avec la terre et la nature.

L'initiative porte l'empreinte du groupe CIEL, une des illustrations de la capacité des acteurs du secteur sucrier mauricien de se diversifier. Cette entité s'engage dans six secteurs d'activités économiques, assurant une présence dans plus d'une dizaine de marchés en pleine expansion en Afrique et en Asie.

"Montagne du Lion Farm Living", c'est le nom du projet. Le nom de ce projet de même que celui attribué au lieu Vallée de Ferney où il sera mis en place n'a pas été choisi par hasard. "Notre projet, explique Mathieu Razé,Head of Business Unit de Ferney pour CIEL Properties, vise à revaloriser des terres autrefois sous canne et aujourd'hui abandonnées en donnant l'opportunité à des individus d'investir dans l'agriculture durable tout en bénéficiant d'un cadre de vie exceptionnel entre la Vallée de Ferney et le lagon du Sud-Est. Le projet comprend également une forte dimension environnementale avec un cahier des charges strict, des infrastructures bas-carbone et une surface de 10 hectares prévue pour du reboisement."

Avec ce projet, le groupe CIEL, à travers son bras d'investissement dans le secteur immobilier, CIEL Properties, permet au pays de s'inscrire sur la liste des pays où le concept "agrihood" n'est pas un vain mot. Ce terme désigne l'intention avouée d'un promoteur immobilier de mettre en place des mesures pouvant faire la démonstration de sa volonté de trouver un juste milieu entre une approche favorisant la promotion d'une qualité de vie exceptionnelle et le respect des valeurs associées à un mode agricole durable.

C'est la raison pour laquelle les acquéreurs de chacun des 68 lots, dont la superficie s'étend entre 3 000 et 11 000 mètres carrés et répartissur 170 arpents, seront tenus de respecter les obligations clairement indiquées dans le cahier des charges. Ils devront construire un type de demeure entourée de cultures où pousseront une grande variété de fruits et de légumes. L'objectif est de promouvoir l'agriculture agro-écologique tout en offrant aux acquéreurs un cadre de vie hors du commun au cœur de la nature.

Les obligations inscrites dans le cahier des charges ne se limitent pas aux initiatives dans le secteur agricole. Les futurs acquéreurs des lots du Montagne du Lion Farm Living devront démontrer que toutes les formes de développement qu'ils se proposent de réaliser n'auront aucun impact négatif sur l'environnement.

Valoriser le sud

La liste des obligations comprend également le recours à des mesures pouvant potentiellement contribuer à la réduction de l'empreinte carbone sur l'environnement et concrètement favoriser un retour à une vie plus simple. Cela passe par la construction de maisons capables d'assurer entièrement leur autonomie en matière d'énergie. Elles seront dotées d'un système solaire photovoltaïque et feront le choix d'un design susceptible de convoiter les atouts de l'option bioclimatique.

Les installations envisagées devront avoir été repensées par rapport aux caractéristiques climatiques du site d'implantation afin d'être en mesure, entre autres, de tirer profit d'un système de ventilation naturelle. Il faudra aussi assurer la mise en place d'un système de récupération de l'eau de pluie ou encore la possibilité de mettre sur pied un système de recyclage des eaux grises afin d'assurer l'irrigation indépendante de la parcelle.

Ce projet sera réalisé au niveau de l'entrée de la Vallée de Ferney, plus précisément au pied de la Montagne du Lion, un des nombreux patrimoines immobiliers du groupe CIEL. C'est le Sud aussi qui est mis en valeur, région qui s'est fait un nom en matière de développement d'une agriculture innovante et durable avec pour objectif d'aider Maurice à atteindre un meilleur niveau en matière de résilience alimentaire.

Trois projets ont permis au groupe CIEL de concrétiser son engagement dans cette direction. Il s'agit du Ferney Agri-Hub, qui accueille une quinzaine d'agri-entrepreneurs mauriciens et étrangers engagés dans l'agriculture durable au sein d'un écosystème favorisant leur succès; et de Katapult, un programme international porté par des fonds norvégiens et plusieurs groupes mauriciens visant à susciter l'intérêt des start-up à rechercher des solutions inspirées des atouts de food tech et d'agri-tech destinées aux marchés africains.

Il fallait un atout non-négligeable dans un secteur où il est indispensable de démontrer que les produits de séduction proposés ne sont pas de la publicité gratuite mais des propositions fermes et vérifiables : le choix du site. Le bas de la Montagne du Lion offre, en effet, tous les atouts pour mener un style de vie en harmonie totale avec la nature.

Forêt endémique

Le site choisi a su conserver l'une des dernières forêts endémiques de l'île dans la zone de conservation de La Vallée de Ferney. Il se trouve également à proximité d'un lagon émeraude où les épaves des batailles conservées permettent de situer dans le temps l'histoire même de Maurice et des écosystèmes de mangroves verdoyantes. Un environnement où l'évocation des ballets exécutés majestueusement par la légendaire crécerelle de Maurice n'est pas de la fiction publicitaire mais un spectacle pouvant être fixé sur pellicule.

Ce lieu renferme un autre atoutlié à la revalorisation de la région : la possibilité de partir à l'aventure et de se ressourcer. Montagne du Lion Farm Living est à vol d'oiseau des plus beaux sites d'excursion de l'île, des sites qui permettent de profiter aisément des sports nautiques.