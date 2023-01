Afrique: VIIe CHAN - Le Maroc, favori du groupe de Madagascar, se désiste

Double vainqueur du championnat d'Afrique des nations, le Maroc a annoncé officiellement hier son désistement de la compétition, à la veille du coup d'envoi.

Dernière nouvelle. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a communiqué officiellement hier que le Maroc, tenant du titre, se retire au dernier moment et ne participera pas au Championnat d'Afrique des nations. Du coup, le désistement de la nation double vainqueur du CHAN, est synonyme de plus de chance pour Madagascar d'aller plus loin. Le Maroc, favori de la compétition et l'un des plus titrés des six précédentes éditions, avec ses deux étoiles ravies lors des deux dernières éditions en 2020 au Cameroun et en 2018 au Maroc, devait évoluer dans le groupe C avec Madagascar, le Ghana et le Soudan.

Le match de groupe entre Madagascar et le Maroc est programmé le 19 janvier à Constantine. Dans le communiqué de la Fédération royale marocaine de football, on peut lire, "la sélection marocaine de football n'est pas en mesure de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour y disputer la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations de football, qui sera organisée en Algérie du 13 janvier au 4 février, et défendre son titre, dans le mesure où l'autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine, n'a pas été confirmée".

Que deux matchs

Les Lions de l'Atlas ont encore poursuivi le stage de préparation au complexe de football Mohammed VI à Salé du 6 au 10 janvier au cours duquel deux matchs amicaux contre l'Éthiopie ont été disputés. Le comité directeur de la FRMF, réuni le 27 décembre, avait pris une décision relative à la participation du Maroc au CHAN, visant à assurer le déplacement de la sélection marocaine à bord du vol RAM, mais en vain. "Le coup d'envoi du CHAN 2022 est prévu le 13 janvier, soit dans 24 heures, la FRMF prend note avec regret que l'obtention de l'autorisation définitive du vol RAM de Rabat vers Constantine n'a malheureusement toujours pas été confirmée par la CAF" peut-on toujours lire dans le même communiqué.

Comme prévu dans le règlement de la compétition, les deux équipes les mieux classées à l'issue de la phase de groupe composé de quatre pays se qualifient en quarts de finale. Les protégés de Romuald Félix Rakotondrabe, alias Roro, ne disputeront donc que deux matches pour arracher le ticket pour les quarts. Le désistement du Maroc fera ainsi le bonheur des trois autres composants du groupe C. Les Barea affrontent les Black Stars du Ghana le dimanche 15 janvier puis jouent contre les Crocodiles du Nil du Soudan le 23 janvier.