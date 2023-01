Madagascar: Cinéma - Les enfants à l'honneur à l'IFM

La cinémathèque de l'Institut Français de Madagascar (IFM) a pensé aux tout-petits en ce mois de janvier. Une programmation a en effet été élaborée pour faire découvrir aux enfants la passion du grand écran et pour les introduire petit à petit dans la dimension pleine de surprises du 7ème art, le cinéma.

6 films d'animation de choix les attendront donc dans la salle de cinéma de l'IFM à partir de demain et le mercredi 18 janvier prochain.

Parmi les films programmés pour eux, il y aura :

PARAPLUIES, une réalisation franco-espagnole de José Prats et Àlvaro Robles sortie en 2020 qui raconte l'histoire de Kyna, une enfant de 6 ans habitant dans un village reculé où règne une pluie incessante et qui devra affronter sa plus grande peur, la pluie, pour retrouver sa chienne Nana, perdue en pleine nuit. APRÈS LA PLUIE, le deuxième film est une production française de Valérian Desterne et de Carlos Osmar Salazar Tornero. Ce dernier parlera également de la pluie mais dans un tout autre scénario. Cette fois-ci, l'histoire prend place dans des pâturages verdoyants où un chien vit heureux auprès de son maître, un vieux berger peu ordinaire. Ce dernier ne se contente pas de tondre la laine de ses moutons, il la transforme en nuages pour créer la pluie, perpétuant ainsi le cycle de la vie.

HANNIBAL L'ÉLÉPHANT, le 3ème film raconte l'histoire d'un éléphant de guerre qui se perd dans la montagne et qui y fera des rencontres inattendues qui vont changer sa vie. ŒIL POUR ŒIL, le 4ème film a comme héros un capitaine pirate borgne qui enchaîne les tentatives pour s'emparer d'un trésor en recrutant à chaque fois un équipage tout aussi borgne que lui. MONSTRE SACRÉ, le 5ème film est à propos d'un dragon aussi gigantesque qu'inoffensif qui est né accidentellement parmi les canards.

Devenu subitement une star médiatique et considéré à tort par les hommes comme une créature féroce et sanguinaire, il se retrouve bientôt perdu dans la jungle urbaine. Enfin, REGARDER L'ENFANCE, le 6ème film met en scène un vieil homme qui est rappelé à son enfance par le jeune garçon qu'il fut un jour. Passé et présent se retrouvent le temps d'un instant durant le film. Des séances qui promettent de grands moments de découvertes et d'émotions pour les enfants en somme.

Le volume sonore sera adapté pour un confort auditif maximal pour les enfants qui pourront accéder aux séances à partir de 3 ans. Les plus grands ne seront pas en reste puisqu'une séance de présentation de Trafika, une bande dessinée de Rolling Pen et Rafally parue aux éditions Des bulles dans l'Océan, l'année dernière, aura également lieu à la médiathèque de l'IFM demain à partir de 10 heures. La présentation sera suivie d'une séance de dédicace par les artistes et auteurs du livre.