Cameroun: Mélong, ville d'arrondissement très sale - Aucune pudeur, on pisse partout!

À Melong , commune du Cameroun située dans le département de Moungo et la région du Littoral, l'on n'éprouve aucune pudeur à uriner.

Certains font leurs petits besoins n'importe où sans pour autant se gêner. Les murs et les arbres qui longent certaines grandes artères sont arrosées d'urine à longueur de journées. La mention [Il est interdit d'uriner ici] est visible sur bon nombre des clôtures des parcelles de la ville. Une interdiction souvent ignorée par les pisseurs de rue. Certains se permettent même de déféquer dans la nature

Peu importe l'endroit. C'est d'ailleurs avec un plaisir renouvelé et une indicible joie qu'aux coins des rues, le long des voies publiques, dans les canalisations abandonnées par les autorités locales, les espaces verts, devant les domiciles, on se soulage.

Même la mention " Interdit d'uriner ici, sous peine d'amende " ne dissuade personne de se soulager. " Les habitants de la ville de Melong ont perdu le sens de la pudeur. Ils n'ont aucun égard ", déclare Ewane Elombi à Melong. C'est vrai qu'uriner un peu partout est une marque de fabrique nationale.

Ce 12 janvier 2023 à Mélong, un homme d'un certain âge s'adonne à ce sport national tant prisé sur un poteau électrique. Peu importe la présence des enfants qui s'amusent à proximité et de quelques commerçantes derrière leurs étals. " On ne pisse pas ici ", lui lancent les femmes sans qu'il ne se sente concerné. Dès qu'il finit sa besogne, il leur rétorque , " on ne peut pas se mettre à l'aise tranquillement ? Donc de faire pipi sur moi? , Est ce qu'il y a des toilettes publiques dans cette ville" s'interroge t-il

À Mélong, l'autorité assiste impuissante à l'enracinement de cette manie. Elle n'ose rien faire. Il devient totalement ordinaire que les autorités administratives s'arrêtent elles-mêmes pour se " soulager " au coin de la rue, derrière un arbre. Dommage que la mairie de Mélong n'ait pas de toilettes décentes pour tout le monde.

Pareil pour ce chauffeur qui arrête son moteur et descend pisser sur le mur d'à côté. Dans les endroits reculés des artères peu fréquentés, difficile d'avaler son pain, à cause des puanteurs. Chaun se soulage où il veux. Et comme l'autorité, les policiers aussi le font, si bien que personne ne peut accuser personne d'attentat à la pudeur.

Les autorités de la ville de Mélong ont intérêt à prendre des mesures nécessaires pour assainir notre environnement. Cela passe notamment par la construction de latrines publiques en nombre suffisant et l'éducation des populations