Afrique du Nord: Al-Hadi Idris affirme les relations solides entre le Soudan et l'Égypte

Le membre du Conseil de souveraineté de transition, le Dr Al-Hadi Idris Yahya, a affirmé les relations solides entre le Soudan et l'Egypte, et le souci du Soudan de les développer, d'une manière qui réponde aux aspirations et aspirations des deux peuples frères.

Au cours de sa rencontre dans son bureau au Palais républicain avec l'ambassadeur Hani Salah, ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Soudan, il a salué les positions de l'Égypte en faveur du Soudan dans les forums régionaux et internationaux, et pour pousser en avant les efforts visant à assurer la stabilité, la sécurité et la politique consensus.

L'ambassadeur Hani Salah a déclaré, dans un communiqué de presse, qu'il avait été informé lors de la réunion des développements en cours dans le processus politique au Soudan, qui a atteint sa phase finale exprimant l'accueil et la satisfaction de son pays quant à l'évolution de la scène politique soudanaise, qui a commencé le 5 décembre dernier avec la signature de l'accord-cadre, suivie du début de la phase finale du processus politique, indiquant que L'Égypte a été le premier pays à publier une déclaration de bienvenue à cet égard.

L'ambassadeur Hani Salah a souligné que la réunion a passé en revue les démarches de l'Égypte, ainsi que les idées et initiatives qu'elle a proposées aux parties soudanaises dans le but de parvenir à un consensus politique entre les différentes forces et composantes, dans le cadre du soutien aux ententes et consensus soudanais existants.

Il a ajouté que la réunion a souligné l'importance de la poursuite des efforts de l'Egypte, afin de préserver l'unité et la stabilité du Soudan, et de parvenir rapidement à une vision commune entre les différentes forces soudanaises.

Il a indiqué que la réunion a porté sur la participation de son pays à la Foire internationale de Khartoum avec plus de seize entreprises, qui doit se tenir du 24 au 31 de janvier, soulignant que la coopération bilatérale entre Khartoum et le Caire est en constante augmentation, en indiquant le souci des deux pays de relancer les comités bilatéraux entre eux, afin que le premier de ces comités se tienne à la mi-février.