Soudan: Al-Burhan et Salva Kiir tiennent des entretiens à Juba

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Abdel- Fattah Al-Burhan, a salué les efforts entrepris par le Gouvernement du Sud-Soudan pour renforcer la sécurité et la stabilité au Soudan.

C'était déclaré lorsque son Excellence Al-Burhan a rencontré aujourd'hui le Président de la République du Sud-Soudan, Salva Kiir Mayardit, au Secrétariat du Gouvernement à Juba en présence du Ministre Sud-Soudanais des Affaires Etrangères Mayiik Ayii Deng et les Ministres de la Défense des deux pays.

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a souligné la nécessité d'activer les mécanismes de coopération conjointe dans tous les domaines.

Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafallah Al-Haj Ali, a déclaré à la presse que la réunion a discuté les questions d'intérêt mutuel et les moyens de soutenir et d'améliorer les relations entre les deux pays, notant que les deux parties ont convenu d'activer les accords sur les quatre libertés, et ont donné des directives aux autorités compétentes dans les deux pays d'étudier les détails du début de la mise en œuvre des accords.

Il a souligné que les deux parties ont convenu de la nécessité d'activer les accords sur les transactions commerciales et la coopération entre les banques centrales des deux pays et d'établir une force conjointe pour protéger les frontières afin d'empêcher les activités négatives et de sécuriser les frontières.

Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a ajouté que les deux parties ont affirmé au cours de la réunion la capacité du Soudan et du Sud-Soudan à surmonter tous les obstacles et défis internes.

Il a souligné que les deux parties ont également convenu de l'importance de la continuation des efforts pour mieux de coopération et de relance des relations bilatérales entre les deux pays.