Soudan: FLC saluent le communiqué des écrivains et des journalistes soutenant l'accord-cadre

Khartoum — Les Forces de la Liberté et du Changement ont accueilli le communiqué publié par un certain nombre d'écrivains et de journalistes aujourd'hui, Jeudi, dans laquelle ils ont déclaré leur soutien à l'accord-cadre signé le 5 Décembre dernier, et la possibilité de leur participation au processus politique.

Le chef du Comité Médiatique des Forces de la Liberté et du Changement, a dit que le pas de la publication du communiqué est une véritable expression des efforts concertés entre les forces politiques et professionnelles dans les divers domaines pour le succès de la phase de transition et la réalisation d'une transformation civile-démocratique.

Le communiqué a passé en revue un certain nombre de points principaux et importants, qui peuvent être pris en compte dans la prochaine étape de construction, indiquant le grand rôle joué par les professionnels des médias pour promouvoir la transition et créer un environnement en assiégeant le discours médiatique trompeur qui pratique la trahison et le terrorisme envers tout détenteur d'une opinion libre et indépendante, et contribue à mettre fin à l'état de polarisation et aux tentatives désespérées d'affaiblir et de fragmenter les forces de la révolution.

Jaafar a ajouté : "Nous annonçons dans les Forces de la Liberté et du Changement notre accueil et notre soutien au communiqué, comme nous appelons tous les écrivains, journalistes et professionnels des médias à le soutenir d'une manière qui sert le pays et la cause de la transition vers un état de liberté, de paix et de justice.".