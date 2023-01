Madagascar: Sécurisation des biens et des personnes - Andry Rajoelina demande aux Officiers de redoubler d'efforts

" Les Officiers symbolisent la cohésion et l'unité nationale ". C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina. Comme à l'accoutumée, les Forces armées Malagasy ont célébré la Journée des Officiers hier.

Cette année, comme ce fut le cas l'année dernière, le Chef de l'Etat a participé aux activités organisées dans le cadre du 12 janvier aux côtés des Officiers du Régiment de la Garde Présidentielle (RGP). Outre les Officiers de la Présidence dirigés par le DSP, le Général Maminirina Rakotoniaina et le staff de la Présidence, le ministre de la Défense nationale, le Général de Corps d'Armée, Rakotonirina Léon Jean Richard et le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, le Général de Corps d'Armée, Gellé Serge ont également été présents au Palais d'Iavoloha pour cet évènement.

Dans un bref discours, le président Andry Rajoelina a déclaré que " les Officiers reflètent la cohésion nationale car ils sont composés de jeunes venant de toutes les régions de la Grande île. La Journée des Officiers consiste à renforcer l'unité et la fraternité et permet aux Officiers de s'imprégner des valeurs militaires ". Le Chef de l'Etat a aussi réitéré son soutien aux Forces armées. Ce soutien se traduit notamment par l'octroi d'équipements et de matériels au profit des différents Corps.

Andry Rajoelina en tant que Chef suprême des Forces armées a aussi demandé aux Officiers Malagasy de redoubler d'efforts pour assurer la sécurisation des biens et des personnes. " En ce 12 janvier, je tiens à exprimer une pensée particulière aux Officiers qui se sacrifient pour la Patrie notamment pour veiller à l'application de la loi et pour faire face à d'éventuelles menaces ", a-t-il annoncé. Conformément à la tradition militaire, le président de la République a participé au cross de la cohésion du 12 janvier. C'est le plus jeune Officier de la Présidence qui a dirigé le Commandement lors de la cérémonie de levée du drapeau et la traditionnelle remise d'oie au Chef de l'Etat.

Du côté de Mahazoarivo, le Bataillon de Sécurité de la Primature a aussi organisé une manifestation pour célébrer la Journée des Officiers. Le Premier ministre Ntsay Christian a participé aux activités dirigées par le plus jeune Officier de la Primature, le Lieutenant Rakotoarison Safidiniaina. A l'occasion, le Chef du gouvernement a incité les Officiers de la Primature à assumer convenablement les missions qui leur ont été attribuées pour la Patrie.