Madagascar: SIRHA à Lyon - Participation de Madagascar représenté par le MINAE, l'EDBM et le CNC

Promouvoir les investissements dans l'agribusiness et le tourisme. Tel est l'objectif de la participation de Madagascar à l'édition 2023 du SIRHA (Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation), selon la délégation qui va représenter le pays.

À noter que ce salon se déroulera du 19 au 23 janvier prochain à Lyon, en France. La délégation malgache sera composée de représentants du MINAE (Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage), de l'EDBM (Economic development board of Madagascar), du CNC (Conseil National du Cacao), ainsi que des entreprises œuvrant dans les filières d'excellence. Selon les explications, les représentants de la Grande île occuperont le pavillon " Madagascar Truly Authentic " à cette 22e édition.

Certes, Madagascar a de nombreuses offres uniques, originales et authentiques à mettre en avant, durant cette manifestation économique qui se déroule tous les deux ans. Selon les participants, le cacao, la vanille, les autres produits de rente et les produits agricoles dans leur ensemble pourront faire l'objet d'accords internationaux, à l'issue de la participation à ce salon. Les opérateurs touristiques comptent également faire un grand pas pour la promotion de la destination Madagascar.

Avantages

Outre la commercialisation des produits et services de Madagascar, la délégation compte également attirer les investissements étrangers, grâce à la participation à cette 22e édition du SIRHA. De plus, le pays est reconnu pour la qualité dans de nombreuses chaînes de valeur, si l'on ne cite que le cacao qui a remporté le prix du meilleur cacao au monde en 2021 et qui permet à la Grande île de participer au Sommet international du cacao les 13 et 14 juin 2023.

Pour le tourisme, le pays reste toujours reconnu pour sa grande richesse en biodiversité, malgré la forte dégradation de l'environnement. Bref, la participation à ce salon international permettra non seulement de promouvoir les produits de Madagascar, mais également d'inciter les activités productives et les investissements.