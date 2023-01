Madagascar: CHAN 2022 - Roro Rakotondrabe

interview

" Les téléphones des joueurs seront confisqués le jour du match "

Les joueurs sont bien installés à Constantine en Algérie pour le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022. A quelques jours du match des Barea contre les Blacks Stars du Ghana, le technicien malgache nous a accordé une interview sur l'état de la préparation de l'équipe. Interview.

Un mois de regroupement, qu'en est-il de l'état d'esprit du groupe ?

" L'état d'esprit est au top. Nous avons travaillé là-dessus depuis environ un mois. Le groupe est solidaire, où règne l'esprit de camaraderie et d'équipe. Comme nous n'avons pas deux ou trois joueurs clés ou stars, nous misons sur ce collectif car tout le monde est capable d'apporter quelque chose à l'équipe ".

A quatre jours du match, comment vont les joueurs ?

" A l'exception de Louis Stephano qui a un souci avec son adducteur, les autres joueurs vont bien. Nous ne savons pas encore s'il pourra jouer ou non dimanche, mais, le staff médical dont le kinésithérapeute, l'ostéopathe et le médecin font le nécessaire pour qu'il puisse se rétablir le plus vite possible ".

C'est la première fois, qu'un ostéopathe intègre le staff des Barea. Qu'est-ce que cela a apporté pour vous en tant que coach ?

" Cela ne revient qu'à moi seulement, vous pouvez aussi demander aux joueurs : son arrivée au sein de l'équipe a apporté beaucoup de choses surtout dans la manière de travailler. Il y a cet esprit de partage et d'échange, ce qui est très important pour le groupe. Il nous propose des jours de repos pour les joueurs et la question de la récupération. Il y a plus de réussite sur la question des formes des joueurs par rapport à avant. Le travail du staff technique et celui médical est complémentaire ".

Avant l'Algérie, l'équipe s'est préparée en Tunisie. Pouvez-vous nous dresser le bilan de ce stage ?

" En Tunisie, nous avons disputé deux matchs avec une victoire et une défaite. Le bilan qu'on peut tirer est qu'on n'arrivait pas à marquer de buts lors des matchs amicaux. La question défensive s'était améliorée lors du second match contre le Niger. Nous continuons le travail sur le marquage de but et la finition ".

24 heures de séjour en terre algérienne, quels sont vos premiers constats ?

" Le comité d'organisation nous a réservé un accueil chaleureux le soir de notre arrivée à l'hôtel. Le seul bémol pour le moment, c'est au niveau de la nourriture ce n'est pas la quantité mais son apport énergétique. Le médecin et le manager de l'équipe nationale vont parler de cette situation lors de la réunion avec la CAF ".

C'est le premier entraînement en Algérie, qu'est-ce que vous allez surtout travailler ?

" Le côté physique n'est pas vraiment un problème. Nous travaillons la vitesse et le décrassage de la fatigue du voyage entre Tabarka et Constantine "

La discipline est une question qui revient souvent pour les sportifs. Comment vous allez faire pour remédier à ce problème ?

" Nous essayons de faire régner la discipline au sein du groupe, non pas dans la dictature, mais dans un esprit de respect. Lors des deux matchs amicaux, nous avons confisqué les téléphones des joueurs. Comme c'est la compétition proprement dite, nous avons déjà discuté avec les joueurs : les téléphones seront retenus dimanche jusqu'après-match. Cette mesure a été prise pour éviter toute déconcentration. Sur les réseaux-sociaux, il y a un peu de tout et les joueurs sont distraits et pour mieux se consacrer au match, se priver de téléphoner pourrait aider les joueurs ".