Afrique: Démarrage du CHAN 2023 - Algérie-Libye, ce vendredi

Ce vendredi, à 20h, démarre la 7ème édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) au stade Nelson Mandela Baraki d'Alger, avec, en toile de fond, la succession du Maroc, double détenteur du titre et forfait pour cet exercice. L'affiche, en ouverture, mettra ainsi aux prises le pays hôte, l'Algérie, et la Libye en match comptant pour la 1ère journée du groupe A.

C'est parti pour 3 semaines de compétition, avec 29 matches de haute facture qui mettront en scène la crème des joueurs locaux du continent africain. À partir de ce 13 janvier jusqu'au 4 février 2023, l'Algérie sera donc la capitale du football avec 17 sélections d'Afrique qui tenteront de succéder au Maroc, vainqueur des deux dernières éditions du tournoi. Après leur retrait à la dernière minute (forfaits suite au désaccord lié à leur transport), les " Lions de l'Atlas " passeront ainsi le flambeau à leurs valeureux successeurs à l'issue de ces joutes destinées aux footballeurs évoluant dans les championnats afri-cains. Ce vendredi soir, à Alger, le pays hôte fera face à la Libye pour le match d'ouverture de cette 7ème édition du Chan au nouveau stade Nelson Mandela Baraki.

Déterminée à inscrire enfin son nom au palmarès de la deuxième plus importante compétition de football du continent, l'Algérie mettra toutes les chances de son côté pour remporter ce match et bien lancer sa campagne. Amenés par le sélectionneur Madjid Bougherra, les " Fennecs " qui font partie des favoris pour le sacre final auront tous les atouts nécessaires pour mener à bien cette entreprise. Mais un derby n'étant jamais gagné d'avance, ils devront se défaire des " Chevaliers de la Méditerranée " qui auront sans doute leur mot à dire dans cette partie. Ce qui promet de belles empoignades entre deux sélections avec la même ambition qui est de se qualifier au tour suivant pour ensuite tenter de créer la sensation lors des phases à élimination directe.

Diouf et compagnie en guest-star

Avec les anciens internationaux ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré, le Nigérian Jay Jay Okocha et plein d'autres légendes du football africain, le double Ballon d'Or sénégalais El Hadj Diouf est attendu, ce soir, à la cérémonie d'ouverture de cette 7ème édition du Chan. En plus donc du spectacle son et lumière prévu pour l'occasion, la parade de ces anciennes stars du ballon servira, à coup sûr, à rehausser le prestige de l'événement. Même si quelques instants après, la prestation des 22 acteurs sur la pelouse du stade Nelson Mandela Baraki pour le match inaugural du tournoi suffira à lancer en grande pompe cette 7ème édition.

DEUXIÈME GALOP À ANNABA

Exercices d'animation offensive au menu des " Lions "

Arrivée mardi dernier à son camp de base d'Annaba (Algérie) en vue du Championnat d'Afrique des nations (Chan), l'équipe nationale du Sénégal a effectué, hier, sa deuxième séance d'entraînement après celle du mercredi. L'occasion pour le sélectionneur Pape Bouna Thiaw de travailler un peu plus les phases offensives.

ANNABA- L'heure est aux derniers réglages pour le sélectionneur Pape Bouna Thiaw et son staff technique qui ont dirigé, hier, la deuxième séance d'entraînement de l'équipe du Sénégal en Algérie. Moins de 48 heures après avoir débarqué dans leur camp de base, dans la ville portuaire d'Annaba, les " Lions " locaux ont effectué leur deuxième galop au stade annexe du 19 mai 1956, avec, au menu, des exercices d'animation offensive et de travail devant les buts.

Disposant de tout le groupe au complet, l'entraîneur a démarré la session à 19h (heure locale) par une séance de prières qui a duré 5 minutes tout au plus. Ensuite, après s'être étirés les muscles, les joueurs ont effectué quelques tours du terrain pour s'échauffer. Répartis en petits groupes, ils enchaînaient avec quelques exercices basés sur un jeu de passes. Conscient du grand chantier que constitue le secteur offensif de l'équipe, Pape Thiaw a ainsi axé la séance sur l'animation offensive en élaborant des stratégies de déstabilisation de bloc bas. Le galop aura duré près de 2 tours d'horloge. " Le galop s'est très bien passé, les conditions de la pelouse sont vraiment excellentes. Nous avons fait une bonne séance basée un peu sur l'attaque. L'idée était de travailler l'animation offensive avec nos stratégies et nos circuits préférentiels. Nous avons aussi fait dans le jeu d'espace pour avoir la profondeur et voir comment faire des centres en retrait. Et enfin, nous avons terminé avec un exercice sur le jeu offensif ", a confié le sélectionneur après la séance d'entraînement. À plein régime donc dans la préparation de son entrée en matière dans ce Chan contre la Côte d'Ivoire demain, la bande à Moutarou Baldé effectuera une dernière session ce vendredi.

APRÈS LA CAN ALGÉRIE 1990

Annaba, comme on se retrouve !

" L'Histoire ne se répète pas, elle bégaie ", a-t-on fait dire à un certain Marx. Comme lors de la 17ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) disputée en terre algérienne, en 1990, où l'équipe A du Sénégal logeait dans la poule B établie à Annaba, les " Lions " locaux tenteront eux aussi de décrocher leur qualification pour le second tour du Chan dans cette même ville portuaire située au nord-est de l'Algérie. La sélection locale dirigée par Pape Thiaw, à travers ce clin d'œil de l'histoire, est appelée à ressasser, de la façon la plus merveilleuse, les beaux souvenirs des férus de foot, nostalgiques de cette première belle épopée des " Lions ".

En effet, cette " Wilaya " (région), à 600 kilomètres de la capitale Alger, a été témoin de la brillante campagne de la bande à l'ancien international sénégalais Mamadou Marème Diallo, un des deux buteurs lors de la belle victoire face au Cameroun (2-0). Car après une entrée en matière timide sanctionnée par un nul contre le Kenya (0-0) au stade du 19 mai 1956 d'Annaba, le Sénégal s'était ensuite imposé contre les " Lions Indomptables " avant de neutraliser la Zambie (0-0). Se qualifiant directement pour les demi-finales de la Can 1990. Même s'il s'en suivra une défaite à ce stade de la compétition contre le pays hôte et vainqueur de cette édition, l'Algérie (2-1), et une autre comptant pour la 3ème place contre la Zambie (1-0), les " Lions " avaient réussi à marquer les esprits. Pourvu que leurs jeunes frères en fassent autant pour leur grand retour à la compétition, après 4 éditions manquées. Et ça passe par un succès, dès samedi prochain, contre la Côte d'Ivoire, afin de gagner en confiance et bien lancer leur tournoi.

Envoyé spécial à Annaba (Algérie)