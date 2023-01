Gabon: Le PAYNCOP appelle à une participation des jeunes gabonais de la Société civile à la concertation politique

Le Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix, section Gabon (PAYNCoP Gabon) a organisé, hier, une rencontre avec la presse nationale. L'objectif était de présenter aux hommes et femmes de la presse la synthèse du rapport des consultations sur la participation politique et citoyenne des jeunes, organisées dans le cadre du projet d'appui à la participation citoyenne et politique des jeunes et soutenu par les Nations-Unies.

En marge de la présentation du rapport, le PAYNCOP s'est également prononcé sur le dialogue annoncé par le Président de République en invitant les plus hautes autorités à un dialogue inclusif qui prends en compte toutes les catégories sociales, y compris les jeunes engagés dans les organisations de la société civile.

S'agissant du rapport, il présente les résultats des consultations qui se sont déroulées dans les principales villes du pays (Franceville, Oyem, Port-Gentil et Libreville) durant les mois d'aout et septembre dernier. Ces consultations ont permis de recueillir les avis et préoccupations des jeunes en lien avec leur participation politique et citoyenne.

" Au titre des préoccupations, il y'a, entre autres, la faible représentativité des jeunes à des postes électifs dans les partis politiques, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition. La loi n°9/2016 du 5 septembre 2016, fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques n'est pas respecté par certains partis politiques au moment de choisir leurs candidats. Ce qui limite extrêmement la représentativité des jeunes à des postes décisionnelles en dépit de leur potentiel " a expliqué Jerry BIBANG, le Secrétaire permanent du PAYNCOP.

" Aussi, le problème de formation est largement revenu au cours de ces consultations. La formation des militants et sympathisants dans les partis politiques, formation des acteurs engagés dans les organisations de la société civile " a-t-il ajouté.

L'ensemble de ces préoccupations ainsi que des pistes de solutions en guise de recommandations sont consignées dans un document de position commune de la jeunesse sur la participation citoyenne et politique qui fait office de rapport de ces consultations.

Au moment où le Président vient d'annoncer la tenue d'une concertation politique nationale, nous pensons que les préoccupations ainsi que les pistes de solutions contenues dans ce rapport devraient alimenter les discussions au cours de ce prochain dialogue nationale. "Nous allons mobiliser d'autres plateformes associatives de jeune afin que la jeunesse puisse jouer sa partition au cours de ce rendez-vous nationale".

C'est l'occasion pour nous d'appeler à un dialogue inclusif qui prends en compte la participation active de toutes les catégories sociales, notamment les jeunes issues des organisations de la société civile. Car, lorsque le pays traverse des troubles à l'issue des élections, les partis politiques ne sont pas les seul à subir ces conséquences. "Nous sommes tous impactés et par conséquent, nous devons tous participer à la réflexion pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées".