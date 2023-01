Tunisie: Première du genre - Lancement du "Forum des femmes journalistes tunisiennes"

Une structure qui leur permettra de se faire entendre et connaître en Tunisie ainsi qu'à l'étranger, surtout que les femmes journalistes bénéficient d'une belle notoriété tant au niveau national qu'arabe et international.

Les femmes journalistes et professionnelles des médias tunisiens ont lancé, mardi, une nouvelle initiative nommée "Forum des femmes journalistes tunisiennes". Il s'agit d'une structure non gouvernementale, première du genre en Tunisie, ayant pour objectif de réunir les femmes professionnelles du secteur médiatique.

Les journalistes participantes ont estimé que la situation actuelle des médias et la situation des femmes journalistes, en particulier, les poussent à créer une telle structure qui les rassemble avec leurs différentes affiliations professionnelles. Une structure qui leur permettra de se faire entendre et connaître en Tunisie ainsi qu'à l'étranger, surtout que les femmes journalistes bénéficient d'une belle notoriété tant au niveau national qu'arabe et international.

Elles ont toutes les compétences qui font d'elles le centre d'attention des grandes organisations médiatiques continentales et mondiales.

Créer des cercles de coopération

Cette structure, que les participantes ont convenu d'appeler le "Forum des femmes journalistes tunisiennes", travaillera en harmonie et en collaboration avec les structures arabes du même nom, telles que le " Forum des femmes journalistes égyptiennes ", le " Forum des femmes journalistes irakiennes " et le " Forum des femmes journalistes libanaises ".

Le " Forum des femmes journalistes tunisiennes " participera à des manifestations et des séminaires arabes et internationaux. Il a pour objectif de créer des cercles de coopération et de partenariat avec des structures similaires, régionales et internationales. Il permettra également la mise en place de programmes d'échange d'expertises et d'expériences à l'échelle internationale, ainsi que les mécanismes pour renforcer la présence des femmes dans les postes de décision et de responsabilité et sensibiliser le sujet des violations auxquelles les femmes journalistes tunisiennes sont exposées, que ce soit dans l'institution dans laquelle elles travaillent, pendant leur travail sur terrain ou à travers Internet, etc.

Parmi les autres objectifs importants du Forum, la création d'organisations de conférences, de séminaires et de sessions de formation en étroite collaboration avec des spécialistes académiques, des experts et des organisations nationales et internationales.