Burkina Faso: Installation du ministre délégué chargé des ressources animales - Dr Amadou Dicko opte pour un management participatif

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Dr Dénis Ouédraogo, a installé, officiellement, le ministre délégué chargé des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, le jeudi 12 janvier 2023, à Ouagadougou.

Vétérinaire de profession, Dr Amadou Dicko assure désormais le poste de ministre délégué chargé des Ressources animales du gouvernement de la Transition. Il a été, officiellement, installé, le jeudi 12 janvier 2023, à Ouagadougou par le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Dr Dénis Ouédraogo. Le nouveau ministre, Dr Amadou Dicko, a traduit sa reconnaissance au gouvernement pour la confiance placée en lui. Il a, cependant, reconnu l'immensité de la tâche, car, à son avis, cette nomination intervient dans un contexte sociopolitique, économique et humanitaire difficile. " En ma qualité de ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, je puis assurer le chef du département de l'accompagner dans la gouvernance du secteur ", a-t-il indiqué. A l'écouter, le secteur agro-sylvo-pastoral se présente comme un domaine stratégique pour les autorités de la Transition.

De ce fait, M. Dicko a dit s'inscrire dans un management participatif avec pour maitre mot " participation, construction et innovation ". " Nous allons tout mettre en œuvre pour apporter des innovations au secteur de l'élevage qui souffre à cause de l'insécurité ", a-t-il souligné. A l'en croire, le département envisage également mettre en place des outils numériques au profit du secteur de l'élevage pour l'adapter au contexte de l'insécurité. Pour atteindre les objectifs fixés, Amadou Dicko a souhaité un accompagnement de tous les acteurs du département. Le chef du département en charge de l'agriculture, Dr Dénis Ouédraogo, a signifié au nouveau ministre délégué que sa nommination l'engage et l'oblige à assumer désormais une grande responsabilité dans la vie de la Nation. Il lui a rappelé également que l'exécutif auquel il fait partie est un gouvernement de combat et doit être au service du peuple. " Nous devons travailler à inculquer dans l'esprit de nos concitoyens le sentiment de remplacer le tout pour moi par le tout pour nous au bénéfice du peuple ", a-t-il soutenu. Le ministre Ouédraogo s'est dit persuadé de l'engagement de son nouveau collègue à relever le défi et contribuer à l'atteinte des objectifs du ministère et en particulier celui qui lui a été assigné.