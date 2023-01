Congo-Kinshasa: Près d'une centaine de ménages soulagés, FOHUMA-Mombele - Hubert Mamba au chevet des familles victimes de dernières pluies

Il ne reste jamais insensible aux cris de détresse de la population. Toujours prêt à porter assistance aux congolais en difficulté, Hubert Mamba, parce que c'est de lui qu'il s'agit, président de la fondation qui porte son nom, en abrégé FOHUMA, était à la tête d'une forte délégation, samedi 24 décembre 2022, dans la commune de Limete, précisément au quartier Mombele, où il a assisté les familles victimes d'inondations de dernières pluies. A cet effet, plusieurs ménages ont bénéficié de dons des matelas, des draps, des pagnes et une enveloppe consistante était destinée à chaque maison de la part du président de la fondation FOHUMA.

Sur place à Mombele, après l'intervention du coordonnateur national de ladite Fondation, M. Aleck Shako, qui a procédé à la présentation de la Fondation, dévoilé son but, ses ambitions et la présentation de la coordination nationale de la FOHUMA, est intervenu, par la suite, Hubert Mamba, qui a circonscrit le cadre de cette activité. "Nous sommes venus ici pour partager avec vous le petit rien que nous avons pu avoir, ainsi pour tenir à notre parole. Je vous ai promis lors de mon passage mardi passé que je vais revenir vous rendre visite, et me voici devant vous, acceptez le peu que nous avons trouvé ", a clarifié le président Hubert Mamba.

A cette occasion, près d'une centaine de ménages ont bénéficié de plusieurs dons notamment, des pagnes, des matelas, des draps et une enveloppe consistante était remise à chaque famille. Geste qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires qui, tous joyeux et touchés par cette bienfaisance, n'ont cessé de remercier et de bénir le bienfaiteur, Hubert Mamba, lui demandant, cependant, de ne pas se limiter à cette action et de revenir à chaque occasion. "Il est jeune et il a le souci de la population. Nous le remercions énormément et nous demandons à Dieu de le garder encore longtemps, lui donner encore plus de moyens pour qu'il continue avec ces genres d'initiatives ", s'est exprimée une des mamans bénéficiaires des dons.

En véritable chrétien, Hubert Mamba a signifié que ce geste est recommandé par la Sainte Bible, dans Luc chapitre 3, verset 11 : "Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même". D'où, a-t-il dit, il était très important qu'il partage avec les personnes qui pleurent, le peu qu'il possède car, ajoute-t-il, cela est aussi la raison de l'existence même de la FOHUMA.

Notons que, ce n'est pas la première fois qu'on l'aperçoit derrière des initiatives de bienfaisance. Hubert Mamba a, à travers sa fondation, posé plusieurs actions charitables à travers la Ville de Kinshasa dont les dernières sont l'aide aux sinistrés de Delvaux, à Kinseso, plusieurs encore à Kimwenza, et dans bien d'autres endroits.

Il y a lieu de rappeler que la Fondation Hubert Mamba (FOHUMA) est une association sans but lucratif de droit congolais à caractère humanitaire, social et scientifique. Elle œuvre pour le développement socioéconomique durable, pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, par les biais des soutiens financiers et formation sur mesure en faveur notamment, des jeunes et des femmes entrepreneurs.