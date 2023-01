Congo-Kinshasa: Solution à l'insécurité au Nord-Kivu et en Ituri - Marcel Ngoyi prône l'instauration d'un Etat fort, une armée forte, consciencieuse et équipée

Editeur-Directeur Général du journal La Prospérité, quotidien paraissant à Kinshasa, Marcel Ngoyi Kyengi a répondu, ce jeudi 12 janvier 2023, aux différentes préoccupations de Dona Madimba en direct de la Radio Okapi. Au cours de cette émission abordant essentiellement l'épineuse question de la situation sécuritaire à l'Est de la RD. Congo et les enjeux de la première phase du processus électoral lancé par la CENI, Marcel Ngoyi ne jure que par l'instauration d'un Etat fort pour en finir avec l'insécurité dans l'Est de la RD-Congo. Un tel Etat, argumente-t-il, exige de bâtir une armée forte, consciencieuse et fortement équipée en matériels et moyens financiers.

"... Moi, j'avais déjà expliqué ici que le phénomène, c'est d'abord un phénomène qui n'est pas unique. Ce n'est pas un phénomène à isoler. Vous verrez que les groupes armés, il n'y a pas que le M23. Il y en a plein d'autres. Et, ce problème pose à la République cette question de responsabilité en termes d'organisation de l'armée, d'équipement et ainsi de suite. Maintenant qu'on a la mesure de l'embargo qui est levée, moi je crois qu'il ne faut plus y aller par le dos la cuillère. Il faut absolument que l'armée puisse donner la riposte nécessaire", a-t-il dit. Ce, avant de rappeler que les groupes armés étrangers et mouvements terroristes continuent de sévir certaines zones, sèment nuit et jour non seulement de la panique dans les cœurs et esprits de la population présente dans ces territoires, mais aussi, tuent, violent les femmes et pillent suffisamment des ressources naturelles.

"On ne doit pas supplier le M23 pour autant que le M23 est confirmé aujourd'hui comme le mouvement terroriste qui pille, qui tue et qui ronge ou qui viole. Et donc, il y a toutes les raisons pour la République de pouvoir aussi imposer la paix. Ce qui suppose qu'il faut avoir les moyens nécessaires de cette imposition de la paix.

Donc, vous verrez que s'il faut compter sur la bonne foi du M23, nous allons nous éterniser, les congolais vont s'éterniser dans cette guerre qui est une guerre de rapines", a fait savoir Marcel Ngoyi.

Toujours à l'Est de la RDC, poursuit-il, il est à signaler que d'énormes exactions et atrocités sont, du jour au lendemain, commises par les ennemis de la paix. Cela, au vu et au su de tous. Toutefois, les autorités congolaises notamment, le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fournit des efforts et dégage autant d'énergies pour l'instauration de la paix, la conservation de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale dans des zones à problèmes. Fort malheureusement, Malgré ces multiples actions initiées en faveur des citoyens de l'Est par le Gouvernement des Warriors, chapeauté par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, des actions qui sont, d'ailleurs, saluées par l'ensemble de Congolais, la menace s'intensifie davantage dans ces territoires qui sont, aujourd'hui, sous état de siège.

Même si, récemment, une politique de défense nationale a été présentée à la communauté congolaise et celle internationale par le Ministre de la défense nationale, Gilbert Kabanda, l'Editeur du quotidien La Prospérité souhaite à ce que la RD. Congo joue rapidement à l'offensive, en passant directement à la mise en application de cette politique de défense et en mettant sur pied des stratégies de guerre visant à répliquer immédiatement, aux adversaires en cas d'une quelconque menace. Et cela, à n'importe quel coin du territoire national.