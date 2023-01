Seychelles: La conservation des océans - Le plan spatial marin des Seychelles en phase finale d'achèvement

Le plan spatial marin des Seychelles (SMSP) devrait être mis en œuvre cette année, les travaux finaux étant maintenant terminés, selon un haut responsable.

L'initiative SMSP est axée sur la planification et la gestion de l'utilisation et de la santé durables et à long terme de l'océan des Seychelles. Le SMSP concerne l'ensemble des 1,35 million de km² de l'océan des Seychelles et soutiendra l'économie bleue des Seychelles de différentes manières.

Le SMSP sera le premier plan spatial marin complet pour l'océan Indien occidental et sera la deuxième plus grande zone océanique couverte par un plan spatial marin, après la Norvège.

" Le SMSP est en phase de zonage et mise en œuvre. Il vise à achever le plan spatial marin pour examen public et approbations du gouvernement en 2023. Des retards importants ont été enregistrés en raison de la pandémie mondiale à partir de mars 2020. Les travaux ont progressé pendant la pandémie à l'aide de réunions virtuelles et plusieurs projets ont été achevés pendant cette période, notamment la politique de SMSP, les valeurs des services écosystémiques dans les aires marines protégées et le matériel de communication pour préparer la mise en œuvre ", a déclaré Helena Sims, chef de projet pour la SMSP, qui travaille pour The Nature Conservancy, une ONG internationale.

Le travail qui reste maintenant à faire comprend l'établissement d'une option de gouvernance du plan spatial marin, l'obtention de l'approbation des règlements pour les aires marines protégées (AMP) ainsi que la promulgation du SMSP.

Le SMSP comprend également la démarcation de plus de 410 000 km² de l'océan des Seychelles en AMP, dont il y en aura 13 au total, qui contiennent des zones clés pour le thon, les herbiers et les coraux.

"Ce sont des zones de protection marine à grande échelle et les limites seront reflétées sur les cartes de navigation ainsi que dans les bases de données internationales telles que la base de données mondiale sur les aires protégées (WDPA), un projet conjoint entre le PNUE et l'UICN, géré par le Centre mondial de surveillance de la conservation (PNUE -WCMC). Le gouvernement des Seychelles travaille avec les bureaux nécessaires pour s'assurer qu'ils sont délimités sur ces outils une fois que le SMSP sera promulgué et que la mise en œuvre de ces zones commencera officiellement en 2023 ", a expliqué Mme. Sims.

Le programme de conversion de la dette des Seychelles contribuera au financement de la mise en œuvre du SMSP et un financement supplémentaire est actuellement en cours d'évaluation.

La loi SeyCCAT a été modifiée et approuvée en octobre 2022 pour permettre que le produit de la conversion de la dette des Seychelles soit utilisé pour soutenir l'administration du Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust (SeyCCAT) et financer les activités de la SMSP, y compris la gestion à long terme du réseau d'aires marines protégées.

" Les Seychelles ont atteint l'objectif de protection marine de 30 % en mars 2020 en utilisant un processus transparent, participatif et scientifique, avec la participation active de toutes les parties prenantes principales et de la société civile. Cet objectif a atteint et dépassé les engagements des Seychelles pour la Convention sur la diversité biologique (CDB) et les objectifs de développement durable des Nations Unies de 10 % d'ici 2020. La réalisation de 30 % répond à l'engagement des Seychelles envers la nouvelle Coalition de haute ambition - Campagne pour la nature ", a ajouté Mme. Sims.

Le plan spatial marin des Seychelles sera juridiquement exécutoire avec l'élaboration de réglementations soutenues par la toute première politique MSP des Seychelles qui a été approuvée par le Conseil en octobre 2020.

Les Seychelles, un archipel de 115 îles, ont une superficie terrestre totale de 455 km² répartis sur une zone économique exclusive (ZEE) de 1,3 million de kilomètres carrés d'océan.