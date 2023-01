Afrique: CHAN Algérie 2022 - " Nous allons jouer avec l'âme " (Otis Ngoma)

Les Léopards A' débutent la compétition samedi 14 janvier face aux Cranes de l'Ouganda à 17H, match comptant pour la première journée du groupe B. En conférence de presse d'avant match ce vendredi 13 Janvier 2023, le sélectionneur principal de Léopards A', Otis Ngoma, s'est montré très confiant :

" A 24 heures du match, l'état du groupe que ce soit sur le plan physique, technique, mental est au point. Nous sommes prêts ".

La RDC n'a pas eu le même temps de préparation que ses adversaires. Otis Ngoma estime que c'est l'état d'esprit congolais qui fera la différence :

" Demain on a toutes nos chances comme les autres, et sur quoi ça va se jouer ? Je vois déjà c'est un derby. Parce que ceux qui ne savent pas, c'est deux pays frontaliers avec plusieurs histoires que ce soit sur le plan de relations diplomatiques, au niveau des frontières. Je crois que ça va se jouer dans l'âme, sur un état d'esprit concurrent. Nous, on joue aussi pour faire plaisir aux Congolais, faire plaisir à toute une nation et faire plaisir aux gens de l'est (de la RDC) ".

Accompagner le groupe

De son côté, Djo Issama Mpeko, capitaine de léopards A' veut remporter cette compétition qu'il estime être sa dernière :

" Notre état d'esprit est très bon. On est prêt déjà pour commencer la compétition. Mon rôle est d'accompagner le groupe et surtout montrer un bon exemple sur terrain et en dehors du terrain. Et surtout remporter cette coupe. C'est l'objectif principal de notre groupe ".

Le sélectionneur principale de l'Ouganda Milutin Sredojevic Aka Micho affirme respecter la RDC pour ces deux coupes mais reste confiant. Il estime que ses poulains vont gagner le match.

La RDC est logée dans le groupe B avec l'Ouganda, le Sénégal et la Côte-d'Ivoire.