Afrique de l'Est: Processus de Nairobi - Uhuru Kenyatta s'accorde avec le M23 pour la restauration de la paix

Le facilitateur de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) pour le processus de paix en RDC, l'ancien président Kenyan Uhuru Kenyata a rencontré les responsables de la rébellion du M23, jeudi 12 janvier à Mombassa au Kenya, autour de la question de la restauration de la paix à l'Est de la RDC et du prochain round du processus de Nairobi.

D'après le communiqué final rendu public à l'issue de cette rencontre, un 4eround des pourparlers de Nairobi se tiendra dans des villes clés de l'est de la RDC. L'ancien chef de l'État kényan a souligné que, ce 4ème round des discussions de Nairobi vise à consolider les acquis considérables des derniers mois et contribuera à apporter une plus grande paix et stabilité dans l'est de la RDC.

" Ils ont pris note et exprimé leur gratitude que les consultations intra-congolaises de Nairobi IV se tiendront dans des villes clés de l'est de la RDC et rapprocheront le processus de Nairobi de différentes communautés affectées " peut-on lire dans ce communiqué.

Le M23 a exprimé sa gratitude au facilitateur de l'EAC, Uhuru Kenyatta pour son engagement dans la recherche des solutions à la crise et pour la coopération internationale afin d'alléger les longues souffrances des populations de l'Est de la RDC.

Le M23 a également apprécié les efforts du facilitateur de l'EAC dans son approche consultative avec le président Tshisekedi de la RDC, le président Ndayishimiye du Burundi, également président de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est et avec d'autres parties prenantes clés à Nairobi et à Luanda ainsi que de partenaires internationaux stratégiques, précise le communiqué.

Les dirigeants du M23 ont lancé un appel pour qu'il soit mis fin au discours de la haine.

Ainsi, l'ancien président du Kenya a accepté de s'impliquer personnellement pour freiner l'utilisation d'un langage incendiaire qui pourrait compromettre le processus de paix, ajoute ce communiqué.