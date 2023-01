Congo-Kinshasa: Bukavu - La collecte de fonds en faveur des sinistrés de crises humanitaires démarre ce 27 janvier

La campagne de collecte de fonds en faveur des sinistrés de crises humanitaires démarre le 27 janvier courant à Bukavu (Sud-Kivu).

La cheffe de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes l'a affirmé, mercredi 11 janvier lors d'une rencontre organisée avec les forces vives de cette province.

A travers cette initiative d'un mois, tout citoyen du Sud-Kivu sera invité à donner ce qu'il peut, en nature ou en espèce.

Cependant, quelques acteurs de la société de Bukavu ont émis des craintes quant à la gestion de l'argent qui sera collecté.

" La RDC a plusieurs expériences de détournements et de corruption surtout dans les initiatives telles que collecte des fonds pour ceci ou cela. Tout en encourageant l'initiative, j'ai peur que ça puisse tourne en une opportunité de détournement ", a déclaré Solange Lwashiga.

Pour sa part, la directrice de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, Charlotte Kashamura à rassurer les uns et les autres.

" Nous avons les manuels de procédures financières, des manuels de procédures administratives. Nous ne faisons pas les choses de manière hasardeuse. Le Premier ministre a lui-même dit que tout ce qui est collecté, l'IGF a le droit de venir contrôler. On ne peut pas créer une caisse comme celle-là et puis qu'il y ait mauvaise gestion. On risque même de perdre en crédibilité ", a-t-elle souligné.

Selon des sources sur place, au Sud-Kivu, cette campagne de collecte de fonds sera lancée par le ministre des Affaires sociales.