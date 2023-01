Congo-Kinshasa: ACAJ demande au Premier ministre d'interpeller les ministres auteurs de propos haineux

L'Association congolaise pour l'accès à la Justice (ACAJ) condamne les propos " incendiaires et divisionnistes " dont se sont rendus coupables récemment certains membres du gouvernement.

Concrètement, cette ONG de défense des droits de l'homme demande, dans un communiqué rendu public ce vendredi 13 janvier, au Premier ministre de rappeler à l'ordre tous les membres du gouvernement au respect des règles d'éthique et de déontologie devant caractériser tout ministre dans l'exercice des fonctions publiques.

ACAJ cite nommément les ministres Didier Budimbu et Jean-Lucien Bussa.

Georges Kapiamba, président de l'ACAJ, se dit préoccupé par des propos tenus par ces deux membres du gouvernement lors de leurs derniers séjours à l'intérieur du pays :

" L'ACAJ a noté avec préoccupation que lors des derniers séjours de deux membres du Gouvernement central, à la savoir du ministre des Hydrocarbures M. Didier Budimbu et de Jean-Lucien Bussa respectivement dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi et dans la province de la Mongala. Le premier a eu à tenir un meeting devant ses partisans et à cette occasion il a dit que les Congolais ne doivent pas voter un candidat étranger, c'est-à-dire qui n'est pas né d'un père et d'une mère congolais ".

" Et le dernier, lorsqu'il était aussi dans la province de la Mongala, a tenu des propos du genre en considérant que celui qui est né d'un père étranger doit être considéré comme l'ennemi des Congolais. Nous sommes profondément préoccupés par ces propos incendiaires et divisionnistes et qui sont pour le moins aussi racistes tenus par des membres du gouvernement central à l'occasion de leurs missions officielles ", a-t-il ajouté.

Gorges Kapiamba dit ne pas tolérer ce genre des discours parce " qu'ils visent à créer des discriminations entre les Congolais, à fragiliser le sentiment du vivre ensemble, avec le risque que ça puisse déboucher sur des violences extrêmement graves et sanglantes ".