Congo-Brazzaville: Universal singers en concert le 22 janvier

Le chargé de la communication du groupe musical Universal singers, autrement dit chanteurs universels, entend organiser le 22 janvier au Centre culturel zola (Ccz) de Brazzaville un méga concert en live en vue d'encourager les Congolais à s'aimer mutuellement.

Placée sur le thème " Vivre ensemble ", la manifestation culturelle vise à révéler les différents maux qui minent la société congolaise en particulier et l'Afrique tout entière en général, a indiqué M. Ossebi.

" Les gens rencontrent des situations difficiles. Mais personne ne leur vient en aide. Celles qui sont censées leur porter secours sont démissionnaires. Ce n'est pas intéressant de vivre dans une société aussi insensible. C'est frustrant ! Effectivement, de notre côté, nous essayons de dénoncer cette mauvaise pratique afin de pousser les Congolais à secourir leurs compatriotes ", a-t-il dit.

A propos du déroulement du concert, M. Ossebi a souligné que trois catégories d'artistes y prendront part, en l'occurrence les slameurs, les danseurs et les chanteurs. Les slameurs seront les premiers à ouvrir le ball, suivis par les danseurs et les chanteurs, a-t-il précisé.

S'adressant à la population congolaise, M. Ossebi a déploré le fait que la musique, l'art et la culture sont menacés d'instinction. Raison pour laquelle, il leur demande de soutenir les artistes en prenant part aux activités culturelles organisées çà et là.

A propos du groupe Universal singers, M. Ossebi a révélé qu'il est composé d'une vingtaine de jeunes hommes et femmes congolais dont l'âge varie entre 20 et 35 ans. Les membres de ce groupe sont disséminés dans les deux plus grandes villes congolaises, Brazzaville et Pointe-Noire. Certains d'entre eux sont étudiants et d'autres agents des secteurs privé et public.

Créé en 2018 par un groupe de jeunes ponténégrins dont les deux frères Raziel et Jethro Wakatoulou, le groupe musical Universal singers entend organiser un autre concert courant mars 2023 à l'Institut français du Congo de Brazzaville.