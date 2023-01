Algérie: CHAN 2022 - Riche programme culturel en accompagnement de la compétition sportive

ALGER — Un riche programme artistique de spectacles vivants, de projections, d'expositions, ou encore de visites guidées dans de hauts lieux du patrimoine culturel algérien a été annoncé par le ministère de la Culture et des Arts en accompagnement au 7e Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux CHAN-2022 (reporté à 2023).

Ce programme concerne principalement les villes qui accueillent les compétitions et les participants, Oran, Annaba, Constantine et Alger, en collaboration avec les directions locales, les établissements culturels des wilaya et les musées.

Annaba, accueille les invités de l'Algérie en mettant en avant sa profondeur historique et son raffinement avec des visites guidées du musée d'Hippone, des activités autour de la Basilique Saint-Augustin, et de l'artisanat da la région, en plus de Journées des théâtres régionaux qu'abritera le théâtre Azzeddine-Medjoubi du 8 au 31 janvier et de nombreuses projections cinématographiques et activités littéraires.

Pour sa part la ville de Constantine prévoit d'ouvrir aux délégations les portes du Théâtre régional Mohamed-Tahar-Fergani, classé au patrimoine nationale et du musée Palais Ahmed-Bey qui proposent de nombreuses expositions en lien avec le patrimoine, alors que plusieurs spectacles et représentations sont à l'affiche du TRC.

Désormais habituée des manifestations sportives d'envergure, la ville d'Oran s'inspire de son riche programme d'accompagnement des Jeux méditerranéens de juin 2022 pour accompagner cet compétition continentale avec des Journées du théâtre africain au Théâtre régional Abdelkader-Alloula, des expositions sur l'art pictural du continent et sur la période de la préhistoire en Algérie, des cycles cinématographiques thématiques, et des rencontres littéraires.

Oran devra également exploiter ses circuits touristiques élaborés autour du quartier de Sidi El Houari, des portes de la villes, des forts de la ville et des monuments de l'époque ottomane.

Avec le concours de l'établissement Arts et culture de la wilaya d'Alger, la capitale prévoit de nombreuses expositions sur l'artisanat et quelques spectacles et projections.