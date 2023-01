Afrique: CHAN2022 - Annaba parée aux couleurs de l'Afrique dans une ambiance de fête

ANNABA — La ville d'Annaba s'est parée aux couleurs africaines, dans une ambiance de fête, œuvre de supporters offrant une belle image à l'antique Hippone, en se préparant à remplir les gradins du stade du 19 mai 1956 pour suivre les compétitions du groupe 2 du championnat continental des joueurs locaux de football, dont l'ouverture est prévue vendredi au stade Nelson Mandela de Baraki d'Alger.

Dans tous les quartiers de la ville d'Annaba, la même animation festive donne à "la coquette" un air de joie. Les supporters sénégalais qui ont accompagné leur équipe, étaient présents à la réplique du stade 19 mai 1956 où s'est déroulée jeudi soir, une séance d'entraînement. Les mêmes supporters ont été vus sur la corniche, mêlés aux jeunes bônois pour des photos et des danses.

Ces tableaux vivants qu'offre la rue à Annaba du 7ème CHAN2022 organisé en Algérie, en font déjà une édition exceptionnelle du point de vue de l'ambiance, de l'organisation et du fairplay exemplaire, et promettent aussi pour Annaba des spectacles exceptionnels sur le terrain comme sur les gradins du stade 19 mai 1956, où, aux supporters africains venus avec leurs équipes, se joindront les étudiants africains de l'université Badji Mokhtar d'Annaba et des universités des villes voisines d'El Tarf et de Guelma, selon des cadres gérant les points de retrait électroniques des billets.

Les clubs, les associations sportives et culturelles se sont mobilisés pour encadrer et animer les gradins, en priorité pour animer la galerie, mais aussi pour assurer le fair-play et la sérénité du spectacle, et offrir une belle image des supporters et du public algériens.

C'est dans cet esprit que l'association "La bicyclette verte" a entamé une action de sensibilisation pour la propreté des gradins et la protection des infrastructures sportives, une opération appuyée par des slogans choc "Mounassir Hadher oua moutahadhir" et "CHAN fi biled El Cha'n".

La ville d'Annaba abrite les rencontres du groupe B qui comprend l'Ouganda, le Congo démocratique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui se dérouleront au stade 19 juin 1956 ou est programmé également un match des quarts de finale.