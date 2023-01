Algérie: CHAN2022 / Baptisation du stade de Baraki - Zwelivelile Mandela remercie le président Tebboune

ALGER — Le petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela, Zwelivelile Mandela, a adressé un message de remerciement au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien pour la baptisation du nouveau stade de Baraki (Alger) du nom de Nelson Mandela.

"Nous remercions le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement et le peuple algériens pour l'inauguration du nouveau stade Nelson Mandela et leur souhaitons bonne chance pour le Championnat d'Afrique des nations (CHAN2022)", a écrit Zwelivelile Mandela, dans son un message.

"C'est un rappel opportun de la haute estime que le président Nelson Rolihlahla Mandela possède en Algérie, sur le continent africain et dans le monde. Il considérait l'Algérie comme sa deuxième maison et la maison de tous les révolutionnaires sur le continent africain. Nous devons honorer ce geste de l'Algérie en continuant à lutter pour une Afrique unie et un monde meilleur", a-t-il ajouté.

Lire aussi: Le Président Tebboune procède à l'inauguration officielle du nouveau stade Nelson-Mandela à Baraki

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait procédé, jeudi à Alger, à l'inauguration officielle du nouveau stade de Baraki qui porte le nom du leader sud africain, le défunt Nelson Mandela, en présence du Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, des membres du gouvernement, ainsi que du petit-fils de Nelson Mandela, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef et le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad.

Zwelivelile Mandela a également salué "les dirigeants et le peuple algériens pour leur contribution à notre liberté et pour leur solidarité continue sur les questions d'importance stratégique, en particulier le soutien à la lutte palestinienne et au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui".

Avant de conclure : "Nous souhaitons bonne chance à l'Algérie pour le CHAN-2022 et appelons le gouvernement de la République sud-africaine à honorer, lui aussi, les icônes de la lutte algérienne et africaine contre l'occupation colonialiste".

Le petit-fils de Mandela a également souhaité toute la réussite à l'Algérie dans l'organisation du championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2022) qui débute vendredi soir avec le match d'ouverture entre la sélection algérienne et son homologue libyenne à 20h00 au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).